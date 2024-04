Ghana: Tennis / J30 d'ccra - Miotisoa Rasendra et Sisu - Makena Tomegah s'imposent

Trois finales en deux semaines. Après avoir remporté le titre de championne du circuit ITF J30 d'Accra en simple, lors du tournoi qui s'est déroulé du 1er au 6 avril, MiotisoaRasendra a une fois de plus prouvé qu'elle n'a rien perdu de son talent en tennis, malgré près d'un an d'absence sur les terrains.

Sur le circuit ITF J30 d'Accra, Leg II (8-13 avril) qui prendra fin ce jour, Miotisoa Rasendra et son amie du double, la Ghanéenne Sisu-Makena Tomegah, ont remporté le titre en battant la paire formée par la Portugaise Marta Bieniecka Zawerthal Duarte et la Britannique AlishaNdukwu en deux manches 7/5, 7/6(5) lors d'un match très disputé.

Miotisoa Rasendra et Sisu-Makena Tomegah ont dû batailler dur pour arracher la victoire. Les quatre raquettes ont répondu coup pour coup durant le premier set. À 5/5, le duo Miotisoa/Makena a pris l'avantage à 6/5 après son service. C'était au tour de leurs adversaires de servir pour revenir à 6 partout. Elles ont commis une double faute et le premier set est tombé entre les mains de Miotisoa Rasendra et Sisu-Makena Tomegah.

Dans le second set, le duo Miotisoa/Makena a mené largement 3/0 mais leurs adversaires ont réussi à recoller à 3 partout. Les quatre jeunes raquettes sont allées jusqu'au tie-break. Ayant mené 6/2, Miotisoa Rasendra et Sisu-Makena Tomegah ont été rattrapées à 6/5 mais sur une double faute de l'une des adversaires, le titre est tombé entre les mains de la Malgache Miotisoa Rasendra et de la Ghanéenne Sisu-Makena Tomegah.

Ce jour, Miotisoa Rasendra vise un troisième titre. Elle dispute la finale du simple contre la Britannique Alisha Ndukwu, tête de série numéro 2. Alefa Miotisoa Rasendra.