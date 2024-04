Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Avril 2024

Mali : Suspension des activités des partis politiques - Le Haut-Commissariat des droits de l’Homme dit non

Après la décision de suspension des activités des partis et associations politiques prise par le gouvernement de Transition, le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme a demandé le jeudi 11 avril 2024 d’abroger immédiatement cette mesure. « Nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. Il doit être immédiatement abrogé. », a indiqué le Haut-Commissariat des droits de l’Homme sur sa page X. Le Haut-Commissariat des droits de l’Homme ajoute que l'espace civique ouvert et pluraliste est essentiel aux droits de l’Homme, à la paix, à la sécurité et au développement durable. (Source : abamako.com)

Togo : Activités des partis politiques - Les forces de l’ordre empêchent une manifestation de l’opposition

Les forces de l'ordre togolaises ont empêché vendredi la tenue d'une manifestation de l'opposition à Lomé contre le projet controversé de nouvelle Constitution, a constaté un journaliste de l'Afp. Les partis de l’opposition et un groupe de la société civile avaient appelé les Togolais à sortir "massivement" dans les rues de la capitale togolaise, vendredi et samedi, malgré l’interdiction des autorités. Dans le pays, les manifestations de rues sont interdites depuis 2022, après une attaque au grand marché de Lomé au cours de laquelle un gendarme a été tué. Mais vendredi à la mi-journée, Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), a déclaré à l'AFP que "le dispositif déployé sur place n'autorise pas les gens à venir". Il s'est rendu sur le lieu de rendez-vous de la manifestation avec Paul Dodji Apévon, président des Forces Démocratiques pour la République (FDR) dans le quartier de Bè-Gakpoto, un fief de l’opposition, pour constater la présence d'une trentaine de gendarmes qui leur ont rappelé l'interdiction de la manifestation. Après un court échange avec les forces de l’ordre, les leaders de l’opposition ont décidé de quitter le lieu de départ de la manifestation. ( Source :Afp)

Niger : Lutte contre le terrorisme - Des instructeurs militaires russes à Niamey

Des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger le mercredi, à bord d'un avion chargé d'équipements militaires, selon la télévision d'État nigérienne, Rtn, ce jeudi. L'arrivée de ces instructeurs fait suite à un accord entre la junte au pouvoir au Niger et le président russe Vladimir Poutine pour renforcer la coopération bilatérale. Rtn a diffusé des images montrant un avion- cargo militaire déchargeant du matériel alors que des personnes en tenue de camouflage supervisaient l'opération. Un homme en uniforme de camouflage, présenté par RTN comme l'un des instructeurs, a déclaré : « Nous sommes ici pour former l'armée nigérienne et pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. » (Source : aniamey.com)

Liberia : Agro-industrie- Création d’un comité d’enquête sur le caoutchouc

Peut-on exporter du caoutchouc brut ou que du caoutchouc transformé la question fait débat au sein de la filière depuis quelques mois et surtout depuis que l’ancien président du Liberia, George Weah, a pris l’année dernière un décret imposant un moratoire sur l’exportation de caoutchouc naturel non transformé du Libéria. Le président Joseph N. Boakai, a ainsi décidé la formation d’un comité d’enquête multi-agences pour enquêter sur les questions entourant l’exportation de caoutchouc naturel non transformé. Le comité est composé du ministre de l’Agriculture Alexander Nuetah en tant que président, ainsi que du ministre du Commerce et de l’industrie Amin Modad et du ministre de la Justice N. Oswald Tweh. Le président de la Commission nationale des investissements, Jeff Blibo, et le conseiller économique principal Sahr Johnny en sont membres, indique un communiqué de la présidence. Le Président a noté qu’il attachait la plus grande urgence à ce processus et a demandé au comité de fournir un rapport détaillé une fois l’enquête terminée. (Source : commodafrica.com)

Gabon : Coopération bilatérale - Abidjan et Libreville s'engagent à intensifier davantage les échanges économiques

En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le Président de la Transition gabonaise, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu, le jeudi 11 avril 2024, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, par le Président de la République, Alassane Ouattara, avec qui il s'est engagé à intensifier davantage les échanges économiques, commerciaux, notamment dans les secteurs agricole, minier et énergétique entre les deux pays. Rapportent les sources officielles ivoiriennes. Concernant la situation au Gabon, le Chef de l'État a assuré son invité que « la Côte d'Ivoire sera à ses côtés pour lui offrir ses conseils et partager avec lui son expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui les animent tous les deux. Pour sa part, le Président de la Transition gabonaise a remercié le Président Alassane Ouattara pour cette visite d'amitié et de travail qui est, selon lui, porteuse d'espoir et de changement pour son pays depuis le 30 août 2023: « Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des nations sœurs qui entretiennent des relations d'amitié, de partage d'excellente coopération depuis 1966. Je me réjouis de l'excellente qualité de ces relations ». (Source : Cicg)

Cote d’Ivoire : Riziculture intensive - Adjoumani signe une convention de 100 milliards FCfa avec un groupe israélien

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a signé jeudi 11 avril 2024 à Abidjan, avec le groupe israélien Ekobell une convention portant sur 6.000 hectares dans le Haut Sassandra, d’un coût de 100 milliards Fcfa, pour la production intensive du riz. A noter que la Côte d’Ivoire qui a réalisé en 2022 une production de 1, 703 millions de tonnes de riz paddy et 1, 107 millions de tonnes de riz blanchi continue d’importer entre un million et 1,5 million de tonnes par an pour couvrir les besoins des populations en riz. Ces importations occasionnent des sorties de devises de 300 à 350 milliards de Francs cfa, alors que le pays dispose de tous les atouts pour s’autosuffire. (Source : Aip)

Sénégal : Diplomatie - La Norvège annonce l’ouverture d’une ambassade à Dakar

La Norvège prévoit d’ouvrir pour la première fois une ambassade à Dakar, une représentation qui va couvrir plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest, a appris l’APS de source diplomatique. « La Norvège va ouvrir une ambassade à Dakar à l’automne 2024. Cette ambassade couvrira plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est la première fois qu’Oslo ouvre une ambassade au Sénégal », a annoncé la diplomatie norvégienne dans une note transmise à l’Aps. Cette représentation diplomatique va s’occuper également des relations de la Norvège avec le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, la Norvège n’ayant pas d’ambassade dans ces pays. En2022, elle a ainsi donné 569 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 54 million de Dollars , pour des initiatives au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Cette aide était principalement destinée à la prévention des conflits, au travail humanitaire et à l’éducation.( Source :adakar.com)

Burkina Faso : Gestion du Fret- Le Cbc reçoit les orientations du Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce vendredi après-midi, le Conseil d’administration du Conseil burkinabè des chargeurs (Cbc), conduit par son président Al Hassane SIENOU. Institution majeure du secteur privé, le Cbc joue un rôle capital dans la gestion du fret à destination et au départ du Burkina Faso, selon Al Hassane SIENOU. Il a souligné qu’il était de bon ton que son équipe, mise en place depuis 2020, vienne faire le point du fonctionnement de la structure et évoquer les efforts consentis par l’ensemble des acteurs pour garantir l’approvisionnement régulier du pays malgré le contexte sécuritaire préoccupant. En dépit de cette situation difficile, le CBC se porte très bien, a indiqué le président du Conseil d’administration qui informe que le fret global importé à destination du pays est estimé à environ 7 millions de tonnes.Dans l’optique de renforcer la compétitivité des entreprises burkinabè évoluant dans la chaîne logistique et du transport, M. SIENOU a précisé que son institution s’est engagée à réaliser des investissements structurants à travers de grands projets estimés à plus de 50 milliards de Fcfa (…)». (Source : aouaga.com)