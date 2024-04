Madagascar: Qualité de l'air - Une dégradation observée

L'épisode d'air de bonne qualité ou modéré semble être fini. La direction générale de la météorologie du pays vient de publier son bulletin relatif à la pollution de l'air à Antananarivo.

« Au cours de cette semaine, une dégradation de la qualité de l'air a été observée à Antananarivo », peut-on y lire. Le service météo du pays note toutefois que « la qualité de l'air est généralement restée modérée et les concentrations des particules fines sont au-dessus du seuil recommandé par l'OMS ». Pour ce qui est des trois prochains jours, « les conditions météorologiques devraient progressivement devenir défavorables à l'accumulation des polluants et la qualité de l'air devrait généralement rester modérée ».

Une chose est à prendre en considération dans la question relative à la qualité de l'air. Plus celle-ci se dégrade, plus les maladies respiratoires vont gagner du terrain. Les enfants et les nouveau-nés sont les plus vulnérables. Avec l'hiver qui pointe son nez, les épisodes de bronchiolite et les gènes que cela peut causer sont à prévoir et à anticiper pour les parents.