Madagascar: L'ES-DES à l'ère de l'intelligence artificielle - Digitalisation de l'enseignement

De nombreuses universités prônent actuellement la digitalisation de l'enseignement en développant entre autres les formations à distance pour améliorer l'accessibilité des étudiants à l'éducation, un des piliers de développement d'une nation.

Quant à l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES), elle est actuellement à l'ère de l'Intelligence Artificielle. « Pour ce faire, nous avons mis en place une plateforme de TV et de Radio web ES-DES qui sera accessible à nos étudiants et au grand public aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Il suffit de télécharger l'application sur son portable ou son ordinateur ou sa tablette, tout en faisant une inscription en ligne, et ce, d'une manière gratuite. C'est une grande première à Madagascar. Une grille de programme y est installée pour ne citer que des émissions sur l'éducation, les cultures et la société et le développement.

En outre, nos étudiants peuvent bénéficier d'un programme de tutorat virtuel grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre système d'enseignement. A titre d'illustration, les explications fournies par les Professeurs à chaque demande de leurs étudiants se feront en temps réel via un robot répondeur automatique au niveau de cette plateforme internationale », a expliqué Manjaka Rakoto David, le directeur général de l'ES-DES lors d'une entrevue avec la presse hier.

Ce n'est pas tout ! « Les étudiants peuvent également effectuer leurs propres créations en 3D via l'application de l'Intelligence Artificielle », a-t-il poursuivi. Et lui d'enchaîner que cette plateforme digitale de radio et TV web de l'école de développement cible les membres de la diaspora malgache à l'étranger étant donné qu'elle a une envergure internationale. « On peut capter ces outils numériques via une connexion sur internet. Nous avons en même temps mis en place un volet web chat permettant aux membres inscrits de faire des interactions en temps réel via des appels vidéo ou en envoyant des messages, entre autres.

C'est très avantageux pour les étudiants d'autant plus que le coût de la connexion est bel et bien à leur portée. Les interactions avec les professeurs à travers des visio-conférences ou bien d'autres outils digitaux sont également en période d'essai en ce moment », d'après toujours les explications de Manjaka Rakoto David.