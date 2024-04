Madagascar: Elections législatives - Des matchs dans le match

À l'approche des élections législatives du 29 mai, le climat politique se charge d'intensité. Les affrontements annoncés entre les figures emblématiques du régime et les leaders de l'opposition promettent une lutte acharnée pour le contrôle de l'Assemblée nationale.

Les législatives du 29 mai prochain promettent une bataille politique féroce. À Tuléar I, la confrontation attire particulièrement l'attention : Roberto Tinoka, secrétaire national du parti TGV et ancien ministre des Sports, sera face à Siteny Randrianasoloniako, leader de l'opposition et chef de file de la plateforme Firaisan-kina, ainsi que président du comité olympique malgache. Ce dernier, ayant longtemps dominé ce fief, est bien décidé à maintenir sa position. A Fianarantsoa, l'actuelle ministre de l'éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, va affronter l'opposant issu du parti HVM, Heritiana Rasoamiaramanana dit Zaref.

Soutiens locaux

Les résultats de ces législatives pourraient redéfinir l'équilibre des pouvoirs, influençant ainsi la trajectoire des politiques nationales pour les années à venir. Dans le district d'Ampanihy Ouest, la compétition est tout aussi intense. Kearon Idealson, député en titre et soutien de Siteny Randrianasoloniako lors de la dernière présidentielle, s'oppose à Andriamanantena Razafiharison, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La victoire d'Idealson sur le président de la République Andry Rajoelina dans ce district lors de la présidentielle de novembre dernier augmente les enjeux de leur affrontement. Andriamanantena Razafiharison, quant à lui, est un nouveau-venu en politique mais compte sur les soutiens locaux parmi les partisans de Andry Rajoelina. Toamasina I verra s'affronter deux députés, Roland Ratsiraka de la plateforme Kolektifa et Irmah Naharimamy, présentée par l'IRMAR. Leur course représente une bataille cruciale pour la représentation de la capitale de Betsimisaraka au parlement.

%

Répétition

Alors que les dates du 29 mai approchent, chaque campagne, chaque promesse et chaque vote seront décisifs dans cette bataille. À Antananarivo, les luttes électorales promettent d'être particulièrement captivantes. Dans le 1er arrondissement, Hanitra Razafimanantsoa du parti TIM affronte Augustin Andriamananoro, leader du parti TGV et actuel ministre de la Communication et de la culture. Bien que rivaux depuis 2009, ce sera leur premier affrontement direct dans les urnes. Dans le 4ème arrondissement, Paul Bert Rahasimanana, plus connu sous le nom de Rossy et désormais indépendant, défiera Désiré Rafidimanana de l'IRMAR, marquant ainsi une lutte significative pour la base politique de Andry Rajoelina dans cette zone. Le 2ème arrondissement verra quant à lui une répétition du duel de 2018 entre Lanto Rakotomanga et Rastany du parti TIM.