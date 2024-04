Madagascar: Basket / Inter-lycée - Un choc LMA-Sainte Famille, ce jour

Le tournoi de basketball inter-lycées, baptisé « All Step », entre dans sa quatrième journée avec une affiche de haut vol opposant le Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) à l'Institut Sainte Famille Mahamasina (ISF).

Organisé par la Ligue régionale de basketball Analamanga, cet événement vise à promouvoir le sport scolaire et à encourager le développement du basketball chez les jeunes de la région. Quatre sites accueilleront les rencontres du jour : le lycée Andohalo (LAA), le lycée Jules Ferry Faravohitra (LJF), le lycée JJ Rabearivelo (LJJR) et le lycée moderne Ampefiloha (LMA). Au programme, six matchs dont quatre masculins et deux féminins, promettant une journée riche en émotions et en suspense pour les passionnés de basket-ball. Le point d'orgue de la journée sera la confrontation entre les équipes du LMA et de l'ISF. Les garçons s'affrontent à 8h30, suivi par le match des filles à 10h.

Ces rencontres s'annoncent palpitantes entre deux des favoris du tournoi, chacun déterminé à décrocher la victoire. Dans les autres rencontres, les garçons du lycée Jules Ferry Faravohitra (LJF) recevront l'équipe du Lycée Akamasoa, tandis que le lycée Nanisana se rendra au lycée JJ Rabearivelo avec une détermination sans faille. Par ailleurs, deux matchs auront lieu au lycée Andohalo, les garçons affronteront la redoutable équipe de Sainte Chantal, tandis que les filles se mesureront au lycée Saint François Xavier Antanimena (LSFXA).