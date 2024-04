Madagascar: CFAO Mobility / Bôndy - Un partenariat gagnant pour la protection de l'environnement

CFAO Mobility Madagascar s'engage pour une Ile verte et pour le Carbon Neutral avec Bôndy pour une reforestation de Madagascar

Partenariat gagnant en faveur de l'environnement. C'est ce que l'on peut dire du contrat que viennent de signer, hier CFAO Mobility Madagascar et Bôndy Madagascar, l'entreprise sociale à impact positif spécialisée dans la reforestation.

Il s'agit, en effet d'un partenariat destiné à la réalisation d'actions de reboisement. . A travers ce partenariat, CFAO Mobility, avec l'appui de Bôndy Madagascar entend planter 17 157 arbres sur une période de 3 ans, soit 5 719 plants par an, dans le district d'Andramasina, région Analamanga.

Engagement

Pour CFAO Mobility, leader du secteur automobile à Madagascar depuis 73 ans, ce partenariat est un véritable engagement pour la cause environnementale. Il s'inscrit dans la stratégie globale de développement durable de l'entreprise qui vise à minimiser son impact environnemental et à contribuer à la préservation de la biodiversité. « L'objectif de ce projet est de contribuer à la reforestation de la Grande Ile, en plantant des arbres dans des zones dégradées et en sensibilisant les populations locales à l'importance de la préservation de l'environnement » a-t-on indiqué, hier durant la signature du contrat. Ce partenariat est, par ailleurs, un engagement du groupe CFAO Mobility sur le Neutral Carbon mais aussi de ses collaborateurs qui participeront directement aux actions de reboisement qui seront organisées chaque année. « En s'associant à Bôndy, CFAO Mobility réaffirme son engagement à agir concrètement pour la protection de l'environnement à Madagascar » a-t-on ajouté.

%

Dans la durée

Pour sa part, Bôndy Madagascar mettra en oeuvre son expertise en matière de reforestation et de sensibilisation à l'environnement. L'entreprise sélectionnera les sites de plantation, choisira les espèces d'arbres les plus adaptées et assurera le suivi des plantations. Un partenariat qui s'inscrit dans la durée Ce partenariat entre CFAO Mobility à Madagascar et Bôndy est une première étape importante dans la lutte contre la déforestation à Madagascar. Les deux entreprises entendent poursuivre leur collaboration sur le long terme afin de contribuer à la reforestation de la Grande Ile et à la préservation de son environnement unique. Il s'agit en somme d'un partenariat entre deux entreprises de renommée dans leur domaine respectif. D'une part CFAO Mobility qui est un leader du secteur automobile, proposant une large gamme de solutions de mobilité aux entreprises et aux particuliers. Et d'autre part, qui réalise des solutions innovantes et durables pour faire face aux défis écologiques et économiques, en se positionnant comme le catalyseur d'une agriculture régénérative et inclusive à Madagascar.