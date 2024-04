Madagascar: Analyse génomique végétale - Atelier de formation BigOmics à l'Université d'Antananarivo

Un pas significatif vers l'avenir de l'agriculture mondiale a été franchi à l'Université d'Antananarivo avec le début du module de formation BigOmics. Organisé en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), cet atelier de cinq jours, s'étendant du 11 au 16 avril 2024, se concentre sur l'analyse de données génomiques avec une emphase particulière sur l'amélioration variétale et la gestion de la biodiversité végétale. L'avènement des technologies de séquençage de pointe a entraîné une prolifération de données « omiques » pour les principales cultures végétales.

Face à ce défi, de nouvelles approches d'analyses à haut débit sont nécessaires. Cet atelier vise à armer les participants des compétences indispensables pour analyser les séquences et les structures génomiques, les annoter, caractériser leur diversité et leurs profils d'expression, ouvrant ainsi la voie à des questions de recherche avancée sur la diversité et l'adaptation des plantes.

Haut niveau

Sélectionnées parmi les instituts de recherche agronomique partenaires, les espèces prises en compte dans cet atelier sont des cultures majeures pour l'agriculture mondiale. Des plateformes utilisant des outils bioinformatiques de pointe ont été mises en place pour analyser des ensembles de données originales, permettant une compréhension approfondie de l'évolution et de l'expression des génomes végétaux. Le module, conçu pour offrir une combinaison de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques encadrés, offrira aux participants l'opportunité d'interagir avec des généticiens et des bioinformaticiens renommés.

Cela leur permettra d'explorer les avancées variées dans le domaine de l'analyse génomique. Grâce à cet atelier, les participants acquerront les compétences nécessaires pour accéder, utiliser et analyser différents types de données omiques. Cela devrait stimuler les recherches en génomique fonctionnelle et en biotechnologie végétale, accélérant ainsi les progrès dans ces domaines cruciaux.