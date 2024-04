Madagascar: Inner Wheel - 31e conférence du District 920 à Tana

Une centaine de membres du District 920 de l'Océan Indien participeront à la 31è conférence de l'Inner Wheel. Elle se tiendra à Tana du 17 au 19 avril.

Madagascar, plus précisément Antananarivo, abritera cette année la 31è Conférence du District 920 Indian Ocean du mouvement Inner Wheel. Elle se tiendra du 17 au 19 avril à l'hôtel Carlton. Une centaine de membres du district vont coordonner, renforcer leurs actions durant cet évènement majeur qui verra la participation des 11 clubs de l'Océan Indien. « Ce sera un moment de partage, d'échanges et de formations. La passation de collier du gouverneur marquera le dernier jour de cette conférence, entre Madagascar et La Réunion », selon Meva Randrianary Raoelina, gouverneur du District 920 Indian Ocean.

« Porter nos enfants de l'ombre à la lumière »

Tel est le crédo de Meva Randrianary Raoelina pour ce mandat. L'autonomisation de la femme, pour qu'elle soit indépendante financièrement mais surtout afin qu'elle puisse assurer l'éducation de ses enfants, en faire des citoyens à part entière, est l'un de ses objectifs. Une centaine de femmes issues de Toamasina, Mahajanga et Antananarivo ont été ainsi formées pendant quatre à cinq semaines aux métiers de l'artisanat, vannerie, broderie, tissage, macramé, crochet... « Nos actions sont axées sur la santé, l'éducation des femmes et des enfants en situation de précarité, les personnes âgées. Promouvoir l'amitié sincère, stimuler l'entente internationale et encourager l'idéal de service personnel sont nos objectifs », souligne Bodo Wittmer, secrétaire du District 920.

Centenaire

Inner Wheel, la plus importante ONG féminine au monde, fondée par Margareth Golding le 10 janvier 1924, regroupe plus de 120 000 membres réparties dans 104 pays, au sein de 400 clubs gouvernés par plusieurs districts. Sur les 11 clubs recensés à ce jour, trois sont répertoriés à Madagascar dont Antananarivo, Mahajanga et Toamasina. Six dans l'Île de La Réunion et les deux acquisitions du district ouvertes cette année : le club de Mayotte et celui de Maurice. Selon Iony Andriantsitohaina, secrétaire du District 920, Madagascar a pris part à la célébration du centenaire de ce club de service en participant à un clip vidéo sur youtube avec tous les 11 clubs de l'Océan Indien.