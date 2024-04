Tunisie: Thermalisme et hydrothérapie - Un nivellement par le haut

Avec un ensemble de projets qui ont de quoi attirer bon nombre de visiteurs, entre ceux partiellement ou totalement achevés et ceux en cours d'exploitation, la destination Tunisie spa et thermalisme doit évoluer, tirant son standing vers le haut.

Les principaux projets de thermalisme à base d'eau minérale chaude englobent 25 sites ou stations thermales, répartis sur tout le territoire de la République. D'un coût total de 680 MD, offrant 2.100 postes d'emplois, il y a un fort potentiel de la destination Tunisie en matière de thermalisme pour la santé des autochtones, mais aussi celle des visiteurs des quatre coins du monde, qui peut assurer notamment la relance du tourisme médical et balnéaire.

Des projets réalisés, d'autres en cours

Dans le rapport synthétique de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie (Onth) pour l'exercice 2024, plusieurs indications et données chiffrées présentent l'état d'avancement des projets qui diffèrent beaucoup de ceux en cours de réalisation et de ceux en partie ou complètement achevés. Classés en deux groupes, stations thermales et hammams thermaux, ces projets visent les centres SPA de thalassothérapie.

Ainsi, la réhabilitation et l'élargissement de la station curative de Hammam Bourguiba, celle du complexe de soins intégrés Chenchou dans la région d'El Hamma, l'achèvement d'un hammam thermal moderne dans la région de Metouia (Gabès), la réalisation d'un hammam curatif à l'eau minérale et l'achèvement des travaux d'extension du hammam thermal dans la région Hamma (Gabès) ont été présentés dans le rapport.

%

Le parachèvement d'un hammam thermal dans la région de Sidi Boulâaba, (Kasserine) d'un centre touristique et thermal à Ain Oktor (Korbous), du centre Capsa thermal dans la région de Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa ouvert aux visiteurs en juin 2023 font ainsi partie des derniers acquis en matière de thermalisme. Idem pour la ville thermale Bent Jdidi, la station thermale et écologique à Beni Mtir (Jendouba).

En fait, faut-il le rappeler, les trois principaux sites que l'Office du thermalisme a mis en valeur récemment, lors d'une tournée guidée destinée aux médias, ont été passés à la loupe sur le plan financier et budgétaire. Le premier est celui de Kasserine à Sidi Boulâaba, le second à Gafsa avec le centre Capsa thermal et le troisième est la station de bains thermaux Chenchou à El Hamma. Les trois ont déjà connu un coup de lifting qui leur donne fière allure.

Trois sites en vedette

Le premier projet est une station thermale qui a ouvert ses portes en 2015, dans la région de Hammam Boulâaba, à Kasserine, sans être complètement achevé, puisqu'il prévoit de nouvelles extensions comme précédemment évoqué sur les colonnes de notre journal. Parmi les composantes du projet dont la superficie est de 2 hectares, il y a une station thermale moderne contenant deux hammams collectifs et un hammam individuel, un espace pour soins médicaux, un espace d'animation comprenant un restaurant, un café et un club équestre et des espaces d'hébergement. Avec un coût global de 3,6 millions de dinars, ce projet compte générer 55 emplois.

Le deuxième site valorisé, qui s'étend sur une superficie de 30.000 m², se situe à Gafsa dans la région de Sidi Ahmed Zarrouk, avec le centre Capsa thermal qui offre, à la fois, un standing curatif et hôtelier de bonne facture. Il se compose principalement d'une station thermale moderne, d'une capacité d'accueil de 150 clients par jour. La zone de sondage est de 2.000 m² et se répartit comme suit : un espace pour les soins médicaux et des espaces de soins chauds, un espace pour l'hébergement sur une superficie de 3.500 m² avec une capacité de 200 lits, un store pour l'accueil et l'utilisation des vestiaires, une salle de sport. Des cafés et boutiques vendant des produits à base d'eau minérale, des espaces pour le traitement de l'eau minérale.

Enfin les bains thermaux Chenchou d'El Hamma, inaugurés en 2011, sont entrés dans une nouvelle phase d'exploitation avec le complexe résidentiel, annexé au centre thermal. Le gouvernorat de Gabès comporte 4 stations thermales recensées par l'Office national du thermalisme et d'hydrothérapie, dont certaines opérationnelles, d'autres encore en chantier.