Tunisie: Institut Pasteur de Tunis - Lancement de la 2e édition de l'Académie de médecine de précision

L'Institut Pasteur de Tunis organise du 15 au 18 avril 2024 la 2e édition de l'Académie de médecine de précision (PMA-2e édition) à Tunis, dans le cadre des activités de formation du projet PerMediNA «Personalized Medicine in North Africa» et avec la participation de 120 médecins spécialistes et chercheurs.

L'Académie de médecine de précision comprend une série de conférences et de sessions interactives animées par des experts reconnus dans le domaine de la médecine de précision.

L'académie sera inaugurée par un récapitulatif de l'avancement du projet PerMediNA et la mise en place des task forces des réunions de concertations pluridisciplinaires moléculaires et de la Génomique Fonctionnelle.

Seront abordés également, via des ateliers de formations et/ou des retours d'expériences, les thèmes du développement de compétences en leadership, mentorship, gestion des projets, la rédaction et la communication scientifiques ainsi que d'autres thématiques nécessaires au développement de la carrière des jeunes chercheurs et du personnel de santé, en plus de l'implication de l'industrie pharmaceutique ainsi que celle des décideurs politiques, l'économie de la santé et son importance dans le bien-être des patients.

Cette deuxième édition sera focalisée sur quatre thématiques principales : retour sur l'Académie de médecine de précision et Mises à jour du projet, retour d'expérience de jeunes chercheurs lors des stages et formations réalisés avec les collaborateurs, des ateliers dédiés au développement des compétences tels que la communication et le leadership et ouverture sur les autres initiatives africaines.

Le projet PerMediNA (Personalized Medicine in North Africa) est coordonné par l'Institut Pasteur de Tunis, il associe quatre membres du Pasteur Network : l'Institut Pasteur de Tunis, l'Institut Pasteur d'Algérie, l'Institut Pasteur du Maroc et l'Institut Pasteur de Paris. Ce projet vise à mettre en place un consortium maghrébin de médecine de précision appliquée en oncologie.

PerMediNA est un projet fondateur qui marque une étape importante dans la structuration de la médecine de précision en Afrique du Nord, le renforcement des collaborations entre les membres du Pasteur Network de la région et l'amélioration de la prise en charge des patients en facilitant l'accès aux tests génétiques et à la thérapie ciblée.