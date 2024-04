Tunisie: USBG - Chasser le signe indien !

Jamais depuis qu'ils ont rejoint la Ligue 1, les Benguerdanais n'ont eu une telle traversée de désert et une telle soif de succès.

Il n'y a pas meilleure opportunité pour l'USBG afin de se détacher de la queue du peloton du groupe du play-out que d'aller battre l'ASM, lanterne rouge en proie à de grosses difficultés.

«C'est effectivement une chance pour nous de remonter au classement, de retrouver le moral et la sortie du bout du tunnel dans ce match à 6 points avec une ASM qui est dans de beaux draps», affirme le coach Mohamed Ali Mâalej, avant de poursuivre : «Mais nous n'aurons pas la partie facile avec un adversaire qui jouera ses dernières cartes de survie et pour lequel la victoire sera donc impérative».

Le bon déroulement de l'opération sauvetage pour l'équipe de Ben Guerdane dépendra donc du résultat d'aujourd'hui à La Marsa. Pas question donc de faux pas et, au pire des cas, les partenaires de Ayoub Châabane tenteront de rentrer avec le match nul qui serait un moindre dégât. En ont-ils les moyens ? D'après leur trêve bien meublée et leur dernière sortie en amical (large succès sur l'ASG par 3 buts à 0), l'équipe, sous la houlette de Mohamed Ali Mâalej, semble avoir retrouvé solidité défensive, stabilité au milieu et efficacité offensive. Cela ne peut être qu'un facteur de sérénité et de confiance.

Pas gagné d'avance

L'état rassurant des lieux n'autorise pas cependant un excès d'optimisme. Car on ne remporte pas un match avant de l'avoir joué, surtout dans un duel qui ne manquera pas d'être fort indécis et très serré. Surtout face à un adversaire devant l'obligation d'un sursaut d'orgueil dans son arène. «C'est le genre de match qui se joue sur un détail, où les situations de but se compteront sur les doigts de la main et où l'équipe qui concrétisera la première aura toutes les chances de sortir indemne du guêpier et d'empocher les trois points en or», rectifie Mohamed Ali Mâalej comme pour ne pas mettre en état d'alerte maximum son adversaire. «Nous devons rester prudents derrière, mais nous sommes aussi devant la nécessité de se montrer entreprenants et créatifs en zone adverse avec toujours un équilibre à préserver.

Espérons aussi qu'en plus d'une bonne gestion tactique de ce match, le facteur chance, même minime, jouera en notre faveur. Et que l'arbitrage, facteur déterminant, cesse de nous léser comme ça a été le cas dans plus d'une rencontre. Si tous ces éléments de réussite d'un match se réunissent», on pourra bien s'en sortir de ce difficile déplacement, a-t-il conclu.

Entre deux équipes mal classées, caressant le même objectif pour la 7e journée du groupe du maintien, le suspense sera donc garanti. Sans doute jusqu'aux ultimes minutes.