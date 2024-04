Tunisie: CAB - Un rang à défendre !

Les Cabistes se déplacent à Tataouine en conquérants...

L'adversaire est difficile à manier sur son terrain, nous en convenons. Mais ce n'est pas un hasard non plus si les camarades de Ben Zitoun mènent le «bal» dans le play out. En effet, les progrès réalisés au fur et à mesure que la compétition avance ne les ont rendus que davantage solides également à l'extérieur. Le dernier succès contre l'ASS, le week-end passé à Soliman, en est une preuve.

En outre, il a le mérite de permettre aux Cabistes de préparer ce match de la 7e journée avec un moral intact, nécessaire dans ce genre de confrontation. Mais comme la compétition officielle a connu une longue trêve (pratiquement tout le mois de Ramadan), il devient hasardeux d'émettre le moindre pronostic. Mais on sait aussi, du côté du CAB, que les jeunes Cabistes sont animés de beaucoup de volonté de se surpasser, les places étant devenues bien chères !

Joueurs aguerris

Et c'est justement avec un effectif au complet -- si l'on excepte Abderraouf Othmani qui relève d'une blessure -- que Maher Kanzari composera aujourd'hui pour aligner les plus en forme et les plus aguerris. Un match pareil exige de l'engagement physique et par conséquent beaucoup de rigueur dans le jeu... Dans un tel contexte, la formation rentrante serait comme suit: Krir - Guesmi - Bouallègui - Allalah - Seydi - Ferchichi - Akremi (ou Rhibi) - Kante - Cissoko - Fellahi - Ben Zitoun. Les changements s'effectueront selon la tournure que prendra bien évidemment le match qui s'annonce vraiment indécis !