Tunisie: ASM - Un match à six points !

Cet après-midi, c'est un adversaire direct, en l'occurrence l'US Ben Guerdane, que les Marsois accueilleront dans un match qu'il ne faudra rater pour rien au monde.

Pour les Marsois, c'est déjà la dernière ligne droite. L'opération de sauvetage commence cet après-midi et leur hôte est un adversaire direct qu'il faudra battre au risque de perdre tout espoir. L'adversaire en question n'est autre que l'US Ben Guerdane, avant-dernier au classement. Premier relégable avec six longueurs d'avance, un match nul suffirait donc aux Benguerdanais pour se rassurer. C'est dire que la pression pèsera d'un seul côté, celui des "Vert et Jaune".

Par ailleurs, les banlieusards sont conscients de la délicatesse de leur situation. Le staff technique, composé du binôme Souhaieb Zarrouk-Bilel Ben Messaoud, a pour objectif de gagner les deux premiers matches de la reprise, celui de tout à l'heure contre l'USBG et le prochain face à l'UST, pour garder leurs chances intactes dans la perspective de sauver leur place parmi l'élite. Et si les deux matches contre l'USBG et l'UST acquièrent une importance particulière, c'est qu'ils se disputeront à domicile. Des matches qu'il ne faudra rater pour rien au monde, car, désormais, les points comptent double.

Kamergi, Nzagou et les autres...

S'il y a un compartiment qui doit carburer désormais à plein régime, c'est bel et bien l'attaque. Un compartiment qui s'est retapé une santé durant la trêve grâce au regain de forme de l'avant-centre, Rafik Kamergi. Auteur d'un doublé et de la passe décisive lors du match amical disputé contre le CAB au Chtioui, Kamergi constituera tout à l'heure un atout majeur pour la formation marsoise. Par ailleurs, la raison principale qui a poussé les dirigeants banlieusards à recruter Kamergi lors du dernier mercato hivernal, c'est qu'il a été le meilleur buteur de la saison dernière. Kamergi a été recruté essentiellement pour marquer des buts et c'est maintenant que le club a le plus besoin de ses services. Le fait que Rafik Kamergi ait retrouvé durant la trêve son instinct de buteur est une bonne chose.

Ce qui serait mieux, et c'est ce qu'on attend de lui, d'ailleurs, c'est de signer son premier but en match officiel. Le staff technique pourra aussi compter sur le milieu offensif Sadok Nzagou qui, lui, marque régulièrement depuis le début de la saison. Côté défense, Mohamed Ali Yaâkoubi est enfin totalement rétabli de blessure et peut jouer un match entier. Il est temps aussi que ce défenseur chevronné remplisse également sa part de contrat en faisant preuve de régularité. Formation probable: Hammami, Bousnina, Yaâkoubi, Jammali, Chaouech, Ghrissi, Ameur, Ben Messaoud, Kamergi, Ngazou et Chachia.