Tunisie: ESM - Une tactique revue

Kaïs Yaâcoubi optera pour le 4-4-2 pour relancer la machine.

Le club minier se prépare à retourner sur le terrain avec une détermination inébranlable et une tactique revigorée. Après avoir testé différentes configurations lors des trois matchs amicaux, Kaïs Yaâcoubi a opté pour un système en 4-4-2 visant à renforcer la cohésion et l'efficacité de sa défense. Le retour à domicile pour les deux premières rencontres de la reprise représente une occasion en or pour l'ESM. Ces deux matchs successifs, à commencer par l'AS Soliman aujourd'hui, offrent une opportunité cruciale de grignoter des points et de se rapprocher du peloton de tête.

Défense remodelée

Le staff technique s'est particulièrement attelé à remodeler la défense, cherchant à résoudre les problèmes de cohésion et de solidité qui ont souvent fait défaut lors des rencontres précédentes. En s'appuyant sur un quatuor défensif stable (Salifou, Ben Aziza, Khalifa et Ltifi), l'objectif est de verrouiller les espaces et de contrecarrer efficacement les attaques adverses. Pour l'entrejeu, le coach a établi une stratégie claire, visant à dominer la zone centrale et à dicter le rythme du jeu. Il s'agit de prendre le devant des manoeuvres et de créer des opportunités offensives tout en étant en sécurité. Kaïs Yaâcoubi a déjà tracé les contours de la ligne médiane, composée de Hajji, Boudiene et Ben Ammar, comptant sur la complémentarité entre ses joueurs.

Cependant, c'est en attaque que les défis les plus complexes se présentent. Malgré des essais incessants, trouver un attaquant de pointe, aux côtés du Congolais Chance, reste un casse-tête. Yaâcoubi cherche désespérément le binôme de Chance. Il y a Ouji qui pourrait évoluer en appui derrière Boussida, pour avoir ainsi un trio en phase offensive. L'éventualité de décaler Chance sur la gauche et mettre Ouji comme attaquant de pointe a été mise à l'épreuve lors de la dernière séance.

Formation probable

Chamekh- Khalifa- Ltifi- Ben Aziza- Salifou- Mezhoud- Hajji- Boudiene- Ben Ammar- Ouji( Boussida)- Chance.