Sénégal: Sédhiou / Diagnostic de l'éducation au titre de l'année 2023 - Déperditions scolaires, environnement peu favorable, besoin de formation : l'académie en mode défi

Les acteurs de l'Education de la région de Sédhiou ont procédé hier, vendredi 12 avril, sous l'autorité de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, à la revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET).

Il en ressort des contraintes majeures qui s'opposent à la promotion des enseignements/apprentissages dans la région de Sédhiou. Des recommandations sont données pour inverser la tendance et inscrire l'académie sur les rampes de l'émergence.

Ce comité régional de développement (CRD) consacré à la revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a réuni hier, vendredi l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région de Sédhiou pour faire le bilan de l'année 2023. L'inspecteur d'académie de Sédhiou Papa Gorgui N'diaye en tire, pour l'essentiel, satisfaction : « globalement c'est une satisfaction générale. Tous les indicateurs ont connu une hausse par rapport à l'année 2022. Au niveau de la qualité, de belles performances ont été réalisées d'abord au niveau de la promotion interne, au niveau de l'élémentaire, des résultats au Certificat d'études élémentaires (CFEE) et au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) », explique le premier des enseignants de la région de Sédhiou.

Des points d'attention indiquent aussi des contre-performances au titre de cet exercice 2023 : « il y'a la question de la déperdition scolaire surtout au niveau du cycle moyen et du secondaire. Et le taux d'abandon reste encore élevé au niveau du moyen et de l'élémentaire et ce, malgré les nombreuses activités de sensibilisation que nous menons. Les causes sont à chercher dans l'environnement scolaire mais aussi l'insuffisance des résultats avec des élèves qui rechignent à reprendre la même classe ».

Et l'inspecteur d'académie Papa Gorgui N'diaye de rappeler la prise en charge de ces défis par le nouveau PTA (plan de travail annuel) : « nous avons fortement recommandé l'amélioration de l'environnement scolaire et pour cela, nous avons demandé l'engagement de l'ensemble des acteurs notamment les collectivités territoriales. Si les intrants manquent aussi, ça peut déteindre sur les résultats des enseignements/apprentissages. Il y'a aussi la faible fréquentation des séries scientifiques et les mécanismes d'inversion de cette tendance. Il a été inscrit à tous les niveaux des séances de renforcement de capacités, de formation des professeurs et des maîtres. C'est aussi de systématiser les cours de renforcement, les soutiens scolaires aux élèves qui sont en difficulté », souligne-t-il.

Se fondant sur ces points d'attention ainsi relevés, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives, Oumar N'galla N'diaye recommande ce qui suit : « il a été fortement recommandé de corriger la déperdition scolaire des élève, de veiller à l'amélioration de l'environnement scolaire, de corriger le déficit en personnel car Sédhiou est une zone de départs et les remplacements ne se font pas au prorata des départs. Nous savons que l'Etat à consenti beaucoup d'efforts à ce secteur de l'Education ainsi que les partenaires financiers et techniques. Nous demandons l'implication des collectivités territoriales dans la promotion des enseignements/apprentissages » dixit l'autorité administrative. Les débats étaient riches et l'interactivité avec les différents acteurs donne des raisons d'espérer de réels progrès pour les prochaines années.