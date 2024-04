Sénégal: Meissa Babou, économiste sur les finances publiques - « La dette envoisine les 77% du PIB »

Le président Bassirou Diomaye Faye (BDF) et son gouvernement doivent revoir à la baisse les charges publiques et mettre en place une assiette fiscale équitable qui ne défavorise personne pour faire face aux difficultés pressantes et prégnantes des populations en quête d'un meilleur vivre. Car, les finances publiques actuelles sont désolantes, soutient l'économiste et enseignant à l'Ucad, Meissa Babou.

En rencontrant les leaders de sa coalition le samedi 6 avril à Dakar, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye avait laissé entendre que la situation économique du pays est lamentable. « Nous allons traverser beaucoup d'épreuves à cause de la situation déplorable que nous avons trouvée... », avait-il prévenu. Une situation économique alarmante qu'il entend tirer au clair. Et pour ce faire, le 9 avril dernier dans le communiqué sanctionnant le tout premier Conseil des ministres du nouveau pouvoir, le président de la République Bassirou Diomaye Faye demandait à son chef du gouvernement Ousmane Sonko de « procéder à une revue générale des programmes et projets et de dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats public-privé ». Interrogé sur la gouvernance des finances publiques, l'économiste et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Meissa Badou conforte le président Bassirou Diomaye Faye, faisant ainsi entendre que la dette tourne autour de 15 000 milliards, soit environ 77% du Produit intérieur brut (Pib), sous réserve que les autorités actuelles donnent la situation exacte des finances publiques du Sénégal.

%

A l'en croire, le mal, c'est sans doute les dépenses publiques (service de la dette et masse salariale) qui envoisinent 250 milliards par mois. D'où la question de savoir est-ce que l'Etat du Sénégal a les capacités fiscales pour mobiliser ces ressources ? Ce qui, aux yeux de l'économiste, n'est pas chose facile. Pour se tirer d'affaires, il dégage deux options à savoir aller sur le marché financier pour lever des fonds et combler le gap. Ce qui ne sera pas sans conséquences sur beaucoup de projets qui vont être arrêtés ou remis aux calendes grecques ou alors développer une politique fiscale équitable. Ce qui suppose un abandon des subventions sur les produits pétroliers, l'électricité entre autres.

Mais, cette deuxième option n'est pas viable. Parce qu'elle serait totalement en déphasage avec le projet des tenants du pouvoir. Ce qui risque de causer beaucoup de problèmes au régime en place. C'est dire que le régime actuel est dans toutes les difficultés et il urge de baisser les charges publiques et accroitre les ressources en obligeant « toutes les entreprises de plein droit à payer les impôts et surtout mettre en place une nouvelle politique fiscale qui ne désavantage personne mais qui favorise l'équité fiscale », a soutenu l'économiste Meissa Babou.