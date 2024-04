Nigeria: La célébrité transgenre Bobrisky condamnée à six mois de prison

Idris Okuneye, connu sous le nom de Bobrisky a été condamnée à 6 mois de prison ferme après son arrestation la semaine dernière. Cette femme transgenre est l'une des plus grandes célébrités LGBT+ du Nigeria, où l'homosexualité est passible de 10 à 14 ans de prison. On lui reproche d'avoir gâché et endommagé des billets de banque en public et d'avoir porté atteinte à la souveraineté du pays.

Tout a commencé le 24 mars à Lagos, lors de l'avant-première d'un film de Nollywood. Bobrisky venait de se voir attribuer le prix de la femme la mieux habillée de l'évènement.

Dans une vidéo, on voit Bobrisky danser en robe à paillettes et jeter au sol des billets de banque d'une valeur de 400 000 nairas. L'équivalent de 326 euros. Une pratique interdite par la loi, mais répandue chez les nigérians lors des fêtes et des mariages.

L'influenceuse aux 5 millions d'abonnées sur Instagram a été interpellée et placée en détention la semaine dernière. Lors d'une première audience, elle a plaidé coupable des faits qui lui sont reprochés.

Ce vendredi, le tribunal a rendu son jugement : six mois de prison, sans possibilité de libération sous caution. Une peine particulièrement lourde. « Bobrisky a servi de bouc émissaire », ont réagi certains nigérians, qui soupçonnent une discrimination.

Mais pour la juge, il s'agit avant tout de dissuader qui que ce soit de vandaliser à l'avenir la monnaie nationale, alors que pays le plus peuplé d'Afrique traverse une grave crise économique.