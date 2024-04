Ile Maurice: Linion Moris présente sa vision économique

Dev Sunnasy, responsable du dossier économique de Linion Moris, a présenté les mesures prévues pour redresser les finances du pays en cas de victoire aux prochaines élections générales. Par la même occasion, il a présenté l'équipe autour de lui qui mettra en marche les propositions. C'était hier, vendredi 12 avril.

Le mot d'ordre du parti est la jeunesse. Après avoir présenté cinq femmes du Shadow Cabinet et Me José Moirt en tant que ministre de l'Intérieur, Dev Sunnasy a présenté cinq experts du domaine hier. Il s'agit de Fadhil Mollabux, un comptable de 32 ans qui sera responsable des services financiers. Hansraj Narain, actuaire et 32 ans également, aura le rôle de revoir les pensions. Les responsables des dossiers éducation et sport seront également des jeunes.

L'inflation et le pouvoir d'achat restent des préoccupations centrales, exacerbées par une roupie en dévaluation continue et une inflation alimentaire croissante. En réponse, le parti s'engage à combattre ces problèmes par des mesures de régulation et de soutien direct aux citoyens, notamment par le biais d'une meilleure gestion des finances publiques et des investissements stratégiques dans des secteurs clés. Par ailleurs, la lutte contre les mafias et la corruption est également au premier plan. Le but est de purger l'économie des influences qui sapent le progrès. Cela inclut des réformes judiciaires et une transparence accrue dans les opérations gouvernementales.

Face à une perte alarmante de 30 % de la main-d'oeuvre dans le secteur de l'exportation en dix ans, Linion Moris prévoit la création de nouveaux secteurs économiques afin de booster la productivité. Des investissements significatifs sont prévus dans les technologies vertes, l'agro-écologie et les énergies renouvelables, avec un accent particulier sur la création de 25 000 nouveaux emplois dans ces domaines. La ré-industrialisation est vue comme une nécessité urgente pour revitaliser l'économie. L'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées permettra de transformer les industries existantes et de créer de nouvelles opportunités dans des secteurs tels que l'éducation, la justice et la culture.

Par ailleurs, il a aussi été question de revoir le fonctionnement de la State Investment Corporation (SIC). Cette instance jouera un rôle clé dans la transformation économique. En transférant les fonds de la Mauritius Investment Corporation à la SIC, le plan prévoit une utilisation plus efficace et transparente des ressources pour le développement économique, la recherche et l'innovation. L'accent sera mis sur la collaboration avec des experts internationaux et locaux pour développer la propriété intellectuelle mauricienne et stimuler l'exportation.