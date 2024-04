Ile Maurice: Cyclisme - Les sélections officialisées

Deux échéances internationales se profilent pour nos cyclistes. Il s'agit du Tour du Bénin et du Tour d'Algérie. Les sélections mauriciennes qui y participeront ont, d'ailleurs, été officialisées.

Le Tour du Bénin, qui est classé UCI 2.2, aura lieu du 30 avril au 5 mai. Quatre coureurs ont été retenus pour cette épreuve qui en sera à sa 19e édition, soit Hanson Matombé et Samuel Quevauvilliers du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi et Noah Ong Tone et Jérémy Raboude du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC).

Le Tour d'Algérie est, lui, prévu du 12 au 21 mai. Pour cette première participation mauricienne à cette course classée 2.2 par l'UCI, le choix s'est porté sur Christopher Lagane, Hanson Matombé, Thibault d'Unienville et Samuel Quevauvilliers du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi et William Piat du Black River SC.

Le Tour d'Algérie qui en sera, pour sa part, à sa 24e édition, partira de la ville d'Oran et se terminera à Annaba après des passages à Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Ténès, Blida, Alger, Skikda, Bouira, Sétif, Constantine et Guelma. Selon Kheireddine Barbari, président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Le tracé adopté sera ajusté en tenant compte des conditions d'hébergement et des structures hôtelières les plus confortables pour les participants, une grande importance étant accordée à l'aspect touristique et à la destination Algérie.

«Pour le Tour du Bénin, nous avons décidé d'envoyer des jeunes. Ce sera une sorte d'équipe de développement. Noah Ong Tone et Jérémy Raboude se sont montrés lors des courses locales et je pense qu'il est bon de leur donner l'opportunité de participer à une course internationale. Ils gagneront en expérience et cela ne peut que leur faire du bien pour le futur. Pour le Tour d'Algérie, ce sera une équipe plus expérimentée avec Christopher (Lagane), Hanson (Matombé), Thibault (d'Unienville) mais aussi Samuel (Quevauvilliers) et William (Piat). Malheureusement, nous ne pourrons pas compter sur Aurélien de Comarmond qui sera engagé avec son équipe dans une Coupe de France et Alexandre Mayer qui va courir avec son équipe continentale en Europe. En même temps, cela donne la chance à d'autres coureurs de s'affirmer», explique Trevor Court, le Head coach de la sélection mauricienne.