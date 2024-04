Ile Maurice: Franklin face à la justice française le 2 mai

Jean Hubert Celerine, alias Franklin, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, à La Réunion, le 2 mai pour répondre des accusations de trafic de drogue contre lui. Il s'agira de la première apparition de Franklin devant la justice française depuis sa condamnation par contumace en 2019 à une peine de sept ans de prison ferme pour son rôle présumé dans l'importation de 142 kg de cannabis de La Réunion vers l'île Maurice.

Après cinq ans de cavale, Franklin devra répondre devant la justice et il a signifié son intention de plaider non coupable. Il pourrait bénéficier d'une peine d'emprisonnement moins lourde, comme son ami Nono. La convention d'extradition qui a été ratifiée en novembre 2022 entre en vigueur le 1eᣴ mai 2024, soit juste un jour avant la tenue de son procès. Son avocat, Me Fabian Gorce, a souligné, dans une déclaration à la presse réunionnaise il y a trois jours, que l'extradition de Franklin est controversée car il a été extradé avant que la convention entre les deux pays ne soit en vigueur. Me Gorce a critiqué le processus, le qualifiant de «dossier politique» et suggérant que l'extradition a été un «arrangement entre bons amis» des gouvernements français et mauricien.

Malgré ces controverses, le procès est un moment attendu par les autorités judiciaires de La Réunion. Franklin, qui avait évité la justice française en 2019, aura l'opportunité de contester les accusations en présence de son avocat et de répondre aux preuves présentées contre lui. Cette procédure offrira une chance de revisiter les détails de l'affaire et de déterminer si les preuves contre lui justifient la peine initiale de sept ans prononcée par contumace. Le transfert de Franklin, extradé le 2 avril, à La Réunion a d'ailleurs aussi suscité la controverse car le prévenu a voyagé en classe affaires, près du cockpit, ce qui est contraire aux procédures de sécurité en vigueur, selon des employés de la compagnie Air Mauritius. Il est actuellement en détention à la prison de Domenjod à La Réunion.