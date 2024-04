Ile Maurice: Football - Cercle de Joachim et Wanderers poursuivent leur duel

La 7e journée de Super League débute ce samedi et quelques duels intéressants sont une nouvelle fois au programme. C'est surtout le mano a mano entre le leader Cercle de Joachim et son dauphin Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers qui monopolisera l'attention. Ce qu'il faut aussi noter pour le programme de ce week-end c'est qu'il n'y a pas vraiment des grosses affiches même si le choc ASPL 2000 - Petite-Rivière-Noire FC vaudra le détour.

Ils ont tous les deux du retard à rattraper. ASPL 2000 et Petite-Rivière-Noire se donnent rendez-vous au stade St François-Xavier et sont en quête de points. Les Portlouisiens disposent d'un effectif impressionnant, mais sur le terrain, c'est autre chose. D'ailleurs, le club de la capitale n'occupe que le 5e rang avec 10 points. Il compte déjà deux revers au tableau. De son côté, la formation de l'Ouest joue les durs cette saison. Elle reste sur un match nul et veut renouer avec le succès pour ne pas perdre de vue le duo de tête.

À ce stade de la compétition, le Cercle de Joachim demeure toujours le grandissime favori pour la victoire finale. Ce club est un peu le centre de recrutement du Club M et tient son rang jusqu'ici. Les Curepipiens occupent le premier rang avec 14 unités et ont surtout la meilleure attaque de Super League avec 16 banderilles plantées. Ce samedi, ils devront toutefois rester vigilants contre l'AS Vacoas-Phoenix. Les Vacoassiens ont subi un lourd revers le week-end dernier. Ils ont dégringolé dans la deuxième partie de tableau. L'objectif maintenant est de gagner contre le leader, ce qui pourrait redonner de la confiance à cette formation.

%

Entente-Boulet-Rouge-Riche-Mare Rovers croisera le fer avec Pamplemousses SC et devra s'attendre à souffrir. Depuis l'enclenchement des hostilités, les Rovers peinent à se montrer compétitifs, ce qui les a placés dans une situation délicate puisqu'ils occupent le 8e rang avec un petit succès seulement. De leur côté, les Nordistes reviennent fort. Ils sont toujours au pied du podium et peuvent surtout compter sur leur défense de fer pour tenir dans ce championnat. En tout cas, cette montée en puissance ne sent pas bon pour les Flacquois qui ont la pire défense de Super League avec 20 buts concédés jusqu'ici.

Le bon rythme est enfin trouvé pour Chebel Citizen ? C'est ce qu'il faudra vérifier ce dimanche. Les Citizens tenteront d'accrocher une troisième victoire, ce qui les garderait à bonne distance de la zone dangereuse. Les Citizens affrontent AS Rivière du Rempart et sur le papier, ils partent largement favoris face à la lanterne rouge. Les Citizens ont connu un début de saison très compliqué, mais sont parvenus à redresser la barre progressivement. En face, les Nordistes courent toujours derrière leur première victoire cette saison.

Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers est à l'arrêt et reste sur deux partages de points. Le champion en titre a perdu sa place de leader au profit du Cercle de Joachim. Les deux équipes comptent, toutefois, le même nombre de points. Ce dimanche, les Wanderers croiseront le fer avec Savanne SC dans une rencontre largement à leur portée.