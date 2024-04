Ile Maurice: Un voleur filmé à son insu dans un taxi alors qu'il dépouille le chauffeur

La vidéo d'un homme volant de l'argent à un chauffeur de taxi circule sur tous les réseaux sociaux depuis hier, vendredi 12 avril.

Le chauffeur, un habitant de Cassis, a rapporté à la police qu'il se trouvait dans sa voiture, le jeudi 11 avril, et que celle-ci était garée sur le bas-côté de l'autoroute quand un homme s'est approché de sa voiture pour lui demander s'il pouvait faire une course et le déposer chez lui à Terre-Rouge.

Le chauffeur de taxi lui a demandé la somme de Rs 400 pour cette course et le passager a accepté. Le client, qui portait une casquette, est monté à l'avant du véhicule, à côté du chauffeur. Arrivé à Ste-Croix, il a sorti un couteau sous le nez du chauffeur de taxi et lui a demandé de lui donner Rs 4 000. Le voleur a ensuite pris la fuite. Comme la voiture est équipée d'une caméra qui a filmé toute la scène, la police ne devrait pas tarder à l'appréhender.