Gabon: Le Chef de l'Etat gabonais s'entretient avec son homologue Ivoirien

Abidjan, le 11 Avril 2024-Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui

Nguema est arrivé ce jeudi, en compagnie de la Première Dame, Zita Oligui Nguema à Abidjan en République de Côte d'Ivoire.

Cette visite du Chef de l'État dans ce pays frère a été pour lui, l'occasion de s'entretenir en tête à tête avec son Homologue Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Cet entretien qui intervient après la rencontre des deux Chefs d'État en novembre dernier à Ryad en Arabie Saoudite en marge du premier sommet saoudien-africain a permis aux deux personnalités d'aborder plus amplement la question du renforcement et de la consolidation de la coopération bilatérale qui unit leurs deux pays depuis plusieurs décennies ainsi que des sujets d'intérêt commun.

Le processus de Transition amorcé par notre pays, l'organisation du dialogue national inclusif ainsi que la réintégration du Gabon au sein de la CEEAC ont également été évoqués lors des discussions entre les deux personnalités. Le Président Ivoirien qui suit avec un grand intérêt l'évolution de la Transition au Gabon a tenu à féliciter son homologue gabonais pour les efforts consentis afin de retourner à la normalité constitutionnelle.

Appréciant le climat apaisé qui règne dans notre pays, Son Excellence Alassane Ouattara a souhaité un plein succès au déroulement du dialogue national pour l'intérêt du peuple gabonais et s'est dit disposé à accompagner notre pays en partageant son expérience et les valeurs de paix, de cohésion et de concorde, chères aux deux nations.

Tout en soulignant l'implication et la volonté de son Homologue Ivoirien de soutenir et d'accompagner le Gabon dans son processus Transition , le Président de la République a saisi l'occasion de cette rencontre pour solliciter l'appui de Son Excellence Alassane Dramane Ouattara afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union Africaine qui pèsent sur notre pays.

Au terme de leur entretien fructueux, leurs Excellences Brice Clotaire Oligui Nguema et Alassane Dramane Ouattara se sont félicités de la qualité des relations d'amitié et de fraternité qui unissent Libreville et Abidjan depuis 1966 et ont émis le voeu d'oeuvrer à la redynamisation et la diversification de leur coopération notamment dans les domaines agricole, minier et énergétiques entre autres.

Par ailleurs, le Président de la République a profité de cette visite officielle en terre ivoirienne pour rencontrer la population gabonaise vivant dans ce pays frère.

Honorée d'accueillir le Chef de l'Etat, la communauté gabonaise de Côte d'Ivoire dans son ensemble a exprimé ses vives félicitations au Président de la Transition pour le coup de libération du 30 août 2023 ainsi que les efforts consentis dans la lutte contre la vie chère, la gouvernance responsable dont il fait preuve et l'organisation du dialogue national inclusif.

En outre, la diaspora gabonaise a profité de cette tribune pour émettre les préoccupations rencontrées au quotidien, principalement le retard observé dans le paiement des bourses, l'absence d'une couverture médicale ainsi que l'amélioration des procédures administratives au sein de l'ambassade du Gabon.

A l'écoute, le Chef de l'État a instruit le gouvernement de tout mettre en oeuvre afin de trouver des solutions urgentes aux préoccupations émises.