Gabon: Le Chef de l'État reçoit l'Honorable Charles Cherulyot Keter, Envoyé Spécial pour les Grands Lacs , porteur d'un message spécial de S. E. William Ruto.

Libreville, le 11 Avril 2024-Le Président de la Transition, Président de la République Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé ce jour avec l'Honorable

Charles Cherulyot Keter, Envoyé spécial pour les Grands Lacs et porteur d'un message spécial de S. E.William Ruto, qu'accompagnait monsieur Aboug Albino M. Ayuel, Envoyé spécial de S.E Salva kiir Président de la République du Soudan du Sud.

En sa qualité de Chef de mission, l'émissaire kényan a transmis au Président de la Transition la sollicitation conjointe de ses homologues Sud Soudanais et kényan en vue d'obtenir l'appui du Gabon dans le cadre de la médiation internationale pour la paix et la sécurité dans le Soudan du Sud en cours avec la participation des Nations Unies.

En effet, la République du Soudan du Sud fait face à une énorme crise sécuritaire et humanitaire depuis quelques mois et sollicite la participation du Gabon qui est un leader en matière de préservation de paix à l'échelle continentale, et pour son positionnement au Conseil de Sécurité des Nations Unies en temps que membre non permanent pour la période 2022-2023.

Ce contexte d'échanges a été l'occasion pour les deux émissaires de saluer l'action salvatrice et pacifique du 30 août 2023 et d'adresser leurs félicitations au Président de la République Gabonaise pour le processus de Transition engagé par notre pays d'une part, et aussi pour le bon déroulement du dialogue national, qui engage le Gabon dans une nouvelle ère démocratique qui servira d'exemple pour les autres nations africaines d'autre part.