Congo-Kinshasa: Elections des senateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs - Me Dieudonné Tshibwabwa invite les députés provinciaux à ne pas céder à la corruption.

Selon le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante publié le 04 avril dernier, les élections des can sénateurs se déroulement le 22 avril 2024 et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril 2024.

À quelques semaines de ces scrutins indirects, l'opinion congolaise émet des craintes sur la régularité et la transparence de ces élections au regard des pratiques de fraude et de corruption ou monnayage des voix qui entachent le processus électoral en RDC.

- Par ailleurs, en vue de garantir la crédibilité et la régularité des prochaines élections des sénateurs, gouverneurs et vice- gouverneurs, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption ( Aplc) prévoit de lancer ce mercredi 10 avril une ligne bleue pour dénoncer toutes les tentatives de corruption ou de fraude lors de ces scrutins indirects.

Quels sont selon vous les mécanismes ou stratégies à mettre en place pour lutter contre les tentatives de fraude ou de corruption lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs ?

Me Dieudonné Tshibwabwa, avocat aux barreaux de Bruxelles (Belgique) , Kinshasa-Gombe et Kananga(RDC) et président de la fédération de la diaspora congolaise est l'invité du magazine Parole aux auditeurs présenté par Marcel Ngombo Mbala.