Ile Maurice: Mobilisation et organisation en marche

Plusieurs partis parlementaires et extra-parlementaires s'activent en vue du 1eᣴ mai. Le Parti travailliste (PTr) a lancé sa campagne hier dans l'après-midi, alors que le MMM tiendra ce samedi un comité central spécial en ce sens. Le MSM, lui, pour rappel, a déjà tenu son premier comité élargi pour le meeting du 1eᣴ-mai samedi dernier au Sun Trust...

Les rouges se sont mobilisés en grand nombre hier à Ebène. Le but : lancer la campagne de mobilisation pour le prochain meeting qui se tiendra avec le MMM et le PMSD devant la municipalité de Port-Louis à partir de 9 h 30. Après la réunion du PTr hier après-midi, Patrick Assirvaden a pris la parole, entouré des autres députés rouges. Il a souligné que la directive et le mot d'ordre sont clairs, il s'agit de se rassembler et que le PTr «amen so par». Il est revenu sur le message de Navin Ramgoolam plus tôt lors de la même fonction, qui a énuméré les raisons pour que tous soient à Port-Louis, ce jour-là. Le leader des rouges a notamment parlé de l'état actuel du pays, la drogue, l'accaparement du pays par le régime actuel, l'absence de law & order par exemple.

Patrick Assirvaden a indiqué que Ritesh Ramful sera dans la circonscription N°11 lundi pour une réunion de mobilisation pour les circonscriptions N°11, N°12 et N°13 et puis les autres réunions se succéderont par la suite pour les circonscriptions restantes. Ces mobilisations se termineront par un grand rassemblement autour du 26 avril à Port-Louis pour les circonscriptions N°1, No 2, N°3 et N°4 avant le meeting du 1eᣴ mai. Le président du PTr n'a pas manqué de faire comprendre que ce meeting serait un test avant les élections générales et pour cela il faut se focaliser sur cet évènement.

Du côté des mauves, Rajesh Bhagwan, contacté, a expliqué qu'aujourd'hui, les membres du MMM tiennent un comité central spécial en ce sens mais que le travail sur le terrain dans les vingt circonscriptions par l'aile jeune ou encore l'aile féminine par exemple a déjà commencé. Pour ce qui est du PMSD, il est prévu que le leader du parti, Xavier-Luc Duval prenne la parole pour le grand meeting du 1eᣴ mai aux côtés de Navin Ramgoolam et Paul Bérenger mais la mobilisation de ses troupes n'a pas débuté pour l'heure, du moins pas officiellement. On explique que le leader de l'opposition est aussi centré sur le 5 mai, date à laquelle une journée portes ouvertes devra se tenir à la demeure de sir Gaëtan Duval à Grand-Gaube.

La machinerie gouvernementale est aussi en marche à cet effet et le MSM tiendra son meeting à Vacoas comme à l'accoutumée. D'ailleurs, un premier comité élargi s'est tenu pas plus tard que samedi dernier en présence de Pravind Jugnauth au Sun Trust. Il y a aussi eu le comité central du MSM de la circonscription n°18, Belle-Rose - Quatre-Bornes la semaine dernière et de petites réunions de mobilisation par les députés orange à certains endroits, comme au début de cette semaine à Triolet par le ministre du Travail, Soodesh Callichurn.

Les partis extra-parlementaires ne restent pas non plus les bras croisés. Par exemple, Linion Moris tiendra lui aussi son premier meeting du 1eᣴ mai et ce sera à la rue Edward VII à Rose Hill à partir de 9 h 30. Selon Dev Sunnasy, les réunions de mobilisation se poursuivent et quatre rassemblements se tiendront avant le jour-J à La Tour Koenig, Montagne-Longue, Curepipe et Rose-Belle.

Rezistans ek Alternativ en revanche tiendra une marche de Quatre-Bornes à Ebène avec la collaboration de plusieurs instances syndicales. Et invite en ce sens, tous les travailleurs à partir de 9 h 30 à St Jean près de la banque commerciale (MCB). Le but, faire entendre la revendication des travailleurs et les changements constitutionnels qui devront être apportés en ce sens mais aussi pour militer pour la protection de la nature en demandant un cadre légal pour cela, a expliqué Stefan Gua, un de ses membres.

Les trois leaders se rencontrent à 15 h 30

Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval se rencontreront aujourd'hui à Riverwalk à 15 h 30. Ils devaient se rencontrer hier, mais selon nos informations, ils n'ont pas pu s'agencer sur l'heure. Selon les sujets qui seront à l'agenda pour les trois leaders, l'on retrouve la liste des orateurs pour le 1eᣴ mai ainsi que la liste des futurs candidats et celle des circonscriptions notamment...