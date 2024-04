Ile Maurice: Un tournoi Foot Five pour les fan clubs de football

Supporters, supportrices, jouez-vous au football, et plus particulièrement à foot five ? Le groupe Blue Fox (un groupe d'étudiants universitaires) organise un tournoi de foot five pour une cause qui leur tient à coeur : aider des enfants dans le besoin. Ce tournoi aura aussi la particularité de compter pour les examens de fin semestre de ces étudiants.

Ce tournoi, en collaboration avec le journal Lékip, sera une première du genre puisque les jeunes organisateurs invitent tous les fans de football des ligues européennes à y participer. Que vous soyez supporter d'une équipe de Premier League, de Ligue 1, de La Liga ou autres ça le fait aussi ! Le fun serait de venir habiller aux couleurs de votre équipe de coeur, histoire de voir peut-être un un Manchester City-Real Madrid ou un Barca-PSG comme en Ligue des champions. L'invitation est aussi lancée aux supportrices qui aiment le football et qui pourront en découdre dans une catégorie réservée aux filles.

L'évènement est prévu mercredi prochain de 9h00 à 17h00 et se tiendra au complexe Le Five Centre de Foot à Le Hochet, Terre Rouge. Le comité organisateur a prévu 8 poules, dont deux réservées exclusivement aux équipes féminines, avec des frais de participation de Rs 800 qui seront reversés à l'ONG Light of Hope qu oeuvre pour les enfants en difficulté.

Il ne s'agit pas d'un tournoi fermé. D'autres équipes peuvent aussi se joindre à cette fiesta du ballon rond. Firmes privées, associations sportives, équipe d'amis : tous sont invités à venir taper dans le ballon si le coeur vous en dit. Les étudiants organisateurs entendent aussi utiliser ce tournoi pour promouvoir la pratique d'un sport collectif et la fraternité entre les différentes équipes même si elles sont rivales d'habitudes, comme les pro LFC et les pro Red Devils.

Pour participer à l'évènement vous pouvez contacter le groupe Blue Fox via WhatsApp sur les numéros suivants : 54773437, 58474579 ou 5934 6987. Un formulaire d'inscription en ligne à remplir vous sera alors communiqué ainsi que les modalités et le règlement du tournoi.