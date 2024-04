Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Nix Ozay présente son nouvel album « Extrême »

Disponible sur la plateforme de téléchargement digital Gootunes.com et sur toutes les plateformes de téléchargement légal, l'album « Extrême » a été présenté le 12 avril à l' Institut français du Congo de Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse animée par l'artiste rappeur Nix Ozay lui-même, qui avait à ses côtés OBS manager et Jay Gombé, le producteur.

L'album « Extrême », avec 16 chansons, est un cocktail musical avec des sonorités diverses et des thèmes variés. « Je chante la peau noire, mais aussi ce qui se passe dans la rue. Je chante aussi ceux qui aiment l'ambiance, les faux amis, la jeunesse...C'est un album ouvert. Il se singularise par la maturité musicale que j' y ai mise en le travailant pendant deux ans avec une direction artistique très méticuleuse et le résultat est là qui l'atteste avec des appréciations plus que positives recueillies par ceux qui ont déjà écouté l'opus », a dit Nix Ozay. « En choisissant "Extrême" , je vais pousser les gens à aller à l'extrémité de leurs capacités. C'est un album motivateur puisque je pousse le talent à l'extrême. « Extrême » est aussi cette lueur d'espoir que l'on doit avoir à tout moment », a poursuivi l'artiste rappeur.

Avec pour entre autres titres "Intro", "Bendo" "Extrême", "Maman", "Nzete" ..., l'album est une exaltation au talent et à la chance. « Chaque année, il y a des jeunes qui arrivent en musique. Après avoir produit un morceau qui fait le buzz, ils prennent la grosse tête et n'arrivent plus à avancer, ce qui est dommage puisque nombreux ont du talent mais qui se perd malheureusement par manque de concentration », a regretté Nix Ozay.

Artiste rappeur, auteur compositeur qui excelle aussi dans l'afrobeat, il utilise le français, l'anglais et surtout le lingala dans ses chansons. Une manière de valoriser les langues locales et aussi vendre sa culture. « Sans prétention, je suis celui qui a valorisé le rapp en lingala. Près de 95 % de ma musique est faite en lingala. Cela a contribué à asseoir la reconnaissance et la notoriété des rappeurs dans le milieu musical », a t-il renchéri.

Pour Jay Gombé, le producteur, la collaboration avec Nix Ozay date depuis 2018 et a été concrétisée par la création d'un label pour mieux faire asseoir leurs ambitions et leurs projets. La promotion de l'album pendant un an, mais aussi les shows, spectacles et autres animations qui vont l'accompagner seront les chevaux de bataille de demain pour rendre visible l'album partout, a ajouté de son côté, OBS manager.

NIX ozay est un artiste rappeur auteur et compositeur congolais qui fait la musique depuis 2008. sa carrière prend une autre dimension quand il sort en 2014 le single « Possa makambo » qui a fait un énorme succès sur toute l'étendue du territoire national. En 2016, il enchaîne avec des titres comme "Mouloungue" et "Kotomoni". en En 2017, il sort le single « Bala Bala soldier », puis « Te lover ».

En 2019, de retour au Congo, après une année et demi au Cameroun, Nix Ozay enchaîne régulièrement des titres qui font le buzz à chaque sortie.