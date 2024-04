Congo-Brazzaville: Musique - 'Prix Renaudot' de Roms Caritas bientôt sur le marché du disque

La chanson "Prix Renaudot" de Roms Caritas, contenue dans l'album « Notez bien », sera disponible le 24 avril sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Cette chanson intervient après "Mamans" du même album, chantée en l'honneur de toutes les mamans, en 2023.

Deuxième titre de l'album « Notez bien » en gestation, la chanson "Prix Renaudot" est tradi-moderne. Roms Caritas s'est inspiré de la musique du département de la Bouenza. En effet, il a voulu la valoriser à l'instar de Nkaya Matos Mwana Moukamba qui l'avait honorée. Roms Caritas s'est ajouté à la liste pour apporter une touche à sa façon afin de pouvoir honorer cette musique Ndara et autres. Il a été accompagné dans l'enregistrement de cette chanson par son cercle de réflexion, les Nzazik', qui fait partie de la dimension d'art et vision artistique. Dans ce cercle, il y a Freddy Massa six vitesses, Stella, et bien d'autres.

La chanson "Prix Renaudot" est issue d'un album de sept titres parmi lesquels "GK solution" qui sera bientôt sur le marché, suivi de "Apocalypse", "Poignardé", "Vipère d'amour", .... Toutes ces chansons, à l'instar de "Mamans", première chanson de l'album déjà sur le marché, sont mises sur le marché du disque « One by one », c'est-à-dire chanson après chanson, donc au compte-gouttes. Parce que jusque-là, l'artiste fait de l'autoproduction avec ses moyens de fortune, dit-il. Roms Caritas bénéficie aussi de l'aide de son cercle de réflexion et de ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début.

« Nous sommes à l'école du caméléon, nous marchons à vitesse limitée, parce que nous nous battons nous-mêmes. Si nous trouvons un producteur, nous allons sortir toutes ces chansons une seule fois. Nous attendons donc les producteurs à bras ouverts. S'il y a un preneur qui est intéressé, nous sommes prêts à discuter avec lui et trouver un terrain d'entente. Si les clauses sont bonnes, on signe un contrat pour pouvoir sortir tout l'album et si possible, travailler dorénavant ensemble », a signifié Roms Caritas.

L'artiste a évoqué également son désir d'avoir un orchestre, mais cela demande beaucoup des moyens. Pour l'instant, il est obligé d'évoluer en solo. « Je me bats encore en solo avec tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début et ne m'ont jamais laissé. Je les remercie vivement et nous continuons à évoluer pour gagner ensemble », a-t-il dit.

En attendant la sortie de la chanson "Prix Renaudot", le 24 avril, les échos de la première chanson "Mamans" sont jusque-là positifs par rapport à ce qui était prévu. Tout est sur les plateformes de téléchargement légal et sur la chaîne You Tube Roms Caritas, explique l'artiste.

Quant à la suite de son programme, Roms Caritas dit qu'il va pouvoir continuer à réaliser les autres titres de l'album « Notez bien ». Il a fait connaître aussi sa volonté de signer un contrat sur la vente digitale et un autre qui relève de la composition des chansons en dehors de son projet d'album, à l'instar de ce qu'il a fait avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance, notamment avec la réalisation d'une chanson sur le covid-19 à l'époque.