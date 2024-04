Congo-Brazzaville: Éducation - La collection Futur simple des éditions Nathan accompagne le système éducatif congolais

Le représentant du directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap), Armand Jean Blaise Lououmou, a présidé du 10 au 11 avril à Brazzaville l'atelier de réappropriation et d'assimilation des manuels de français de la collection Futur simple des éditions Nathan.

Les ouvrages de la collection Futur simple se distinguent par leur adaptation aux besoins spécifiques des enseignants et des élèves congolais, marquant ainsi le début d'une ère éducative novatrice et inclusive. Ils transcendent l'enseignement traditionnel en intégrant des auteurs locaux. Cette approche garantit une pertinence culturelle et pédagogique sans précédent, favorisant une compréhension approfondie des concepts enseignés.

La révolution éducative ne se limite pas à une simple mise à jour des contenus, mais englobe également une prise en compte attentive des nuances culturelles congolaises. En plaçant les élèves au coeur de leur apprentissage, ces manuels offrent un environnement éducatif inclusif, où chacun peut se sentir représenté et valorisé.

Adaptation aux réalités éducatives du Congo

Les manuels de la collection Futur simple intègrent des auteurs locaux qui comprennent profondément les besoins et les défis spécifiques auxquels font face les enseignants et les élèves congolais. En mettant en avant ces auteurs africains, ils garantissent une pertinence culturelle et pédagogique qui facilite la compréhension et l'assimilation des concepts.

De plus, ces manuels prennent en compte les nuances culturelles africaines en général, ce qui permet aux élèves de se sentir davantage concernés et impliqués dans leur apprentissage. En intégrant des exemples, des anecdotes et des références culturelles propres au continent et au pays, ils favorisent un environnement éducatif inclusif et respectueux de la diversité culturelle.

L'on retiendra que ces manuels ont une juste représentation des personnages des groupes minoritaires, présentent des rapports égalitaires entre les personnages des deux sexes. Ils ont une représentation diversifiée et non stéréotypée des caractéristiques personnelles ou sociales, une interaction des personnages des groupes minoritaires dans des situations de la vie courante et une rédaction non sexiste des textes ainsi que la durabilité de la couverture et de la reliure du manuel de l'élève.

Accessibilité financière

La qualité des manuels Futur simple ne serait en aucun cas sacrifiée au profit de leur accessibilité. Cette déclaration est cruciale, car elle garantit que chaque apprenant, quelle que soit sa situation financière, puisse accéder à des matériaux pédagogiques de haute qualité. Les prix avancés, en attente des prix qu'établira le gouvernement, variant entre 6 000 et 9 000 FCFA, confirment que ces ouvrages sont favorables pour tous les budgets. Cette initiative réaffirme la conviction que le livre demeure un compagnon essentiel dans le cheminement éducatif de chacun, et en veillant à son accessibilité, il contribue à promouvoir l'égalité des chances dans l'éducation. Cette alliance entre accessibilité et excellence témoigne d'une approche inclusive qui vise à soutenir la réussite éducative de tous les apprenants, quelle que soit leur origine sociale ou économique.

Au Congo, l'éducation est un pilier essentiel du développement, l'adoption croissante des manuels Futur Simple dans certaines écoles privées représente un pas significatif vers une éducation de qualité et accessible pour la jeunesse congolaise. Ces manuels, bien que leur diffusion soit encore partielle, témoignent de leur pertinence et de leur efficacité dans le processus d'enseignement.

La transition vers l'utilisation des manuels Futur Simple ne marque pas simplement la fin d'un processus, mais plutôt le début d'une nouvelle ère éducative. « L'avantage est que ces manuels parlent des problèmes qui minent nos sociétés, c'est-à-dire les réalités des sociétés africaines, ce qui ne passe pas en Occident. Ces ouvrages montrent et enseignent la culture africaine de la 6e en 3e pour le collège et de la seconde en terminale pour le secondaire. Avec les nouvelles approches, les nouveaux ouvrages Afrique francophone qu'on vient de recevoir nous permettront de les insérer dans notre programme scolaire. Parce que les nouveaux programmes qu'on a eus nous exigent que nos éleves maîtrisent ces ouvrages qui accompagnent notre programme », a indiqué l'inspectrice Pandzou Natacha.