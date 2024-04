Sénégal: Ligue 1 (20ème journee) - Teungeth-Us Gorée et le «classico» Jaraaf-Casa sport au sommet

La Ligue 1 entre ce samedi 13 avril dans sa 20ème journée avec en ouverture trois rencontres. Outre le derby et non moins duel des mal classés entre Diambars et Stade de Mbour, le déplacement du leader sur la pelouse de l'Us Gorée sera l'une des affiches attendues à sept journées de la fin du championnat. La journée se poursuivra demain dimanche avec un certain «classico» qui promet entre le Jaraaf et le Casa sports.

Haut perché depuis le début de la phase retour, Teungueth Fc amorce ce samedi 13 avril une étape encore décisive dans la course vers le titre à l'occasion de la 20eème journée. A sept journées de la fin de l'exercice, les Rufisquois (1er ; 37 points), tenteront lors de leur déplacement sur la pelouse de l'Us Gorée au stade municipale de Patte d'oie, d'accentuer leur avance et surtout de tenir à bonne distance leur dauphin du Jaraaf qu'ils larguent à 5 longueurs (2ème ; 32 points).

Là où leurs hôtes goréens (7ème ; 27 points), auront à coeur de sortir du ventre mou et de regagner le peloton de tête.

Les autres rencontres, aux allures de lutte pour le maintien, seront toutes aussi attendues. C'est principalement le derby mbourois qui opposera Diambars FC (14ème, 14 pts) au Stade de Mbour (13ème, 15 pts). Battus lors de la précédente journée respectivement par Teungueth FC (2-1) et Dakar Sacré coeur (0-1), Académiciens et Stadistes devront batailler ferme pour décrocher les trois points. Une quête qui sera précieuse dans cette lutte qui s'annonce difficile pour le maintien dans l'élite. Il faut noter que les Stadistes sont à un seul petit point de Jamono de Fatick, première équipe relégable (12ème, 16 points). Les Fatickois seront de leur côté, animés par la même détermination de s'éloigner de la zone de relégation en rendant visite ce samedi à Dakar Sacré-coeur (6e ; 27 points).

La 20ème journée se poursuivra demain dimanche 14 avril avec cette affiche considérée comme le «classico» du championnat de Ligue pro et qui opposera au stade municipal de Ngor, le Jaraaf (2ème, 32 pts) au Casa Sport (11ème, 20 pts). Les «Vert et Blanc» qui ont essuyé leur première défaite face à Génération Foot (1-0) lors de la précédente journée, sont entrés dans une phase cruciale de la course vers le titre et auront un besoin pressant de renouer à domicile avec la victoire afin de rester en contact avec le leader. Battus à l'aller au stade de Kolda, les Ziguinchorois également dans un tournant. Une contreperformance sera sans doute malvenue car elle risque de peser dans la lutte rencontre pour le maintien.

Les autres rencontres de cette 20e journée mettront aux prises, Guédiawaye FC (3ème, 32 pts) à l'US Ouakam (8ème, 22 pts). Quatrième au classement, l'As Pikine (4ème ; 29 points) effectuera le déplacement chez les Diourbelois de la Sonacos (5ème, 27 pts). Au même moment, la Linguère (9ème, 22 pts) croise sur sa pelouse les Académiciens de Génération Foot (10ème, 20 pts).

Programme 20 journée Ligue 1

Samedi 13 avril

Stade Lat Dior

16h 30 : Diambars FC- Stade de Mbour

Stade de Ngor

16h 30 : Dakar-Sacré coeur- Jamono de Fatick

Stade Municipal de Patte d'Oie

16h 30 : Us Gorée- Teungueth FC

Dimanche 14 avril

Stade Mawade Wade de Saint Louis

16h 30 : Linguère- Génération Foot

Stade Lat Dior de Thiés

16h 30 : Sonacos- As Pikine

Stade municipal de Ngor

16h 30 : Jaraaf- Casa Sport

Stade Amadou Barry

16h 30 : Guédiawaye FC- Us Ouakam