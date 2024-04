Sénégal: Passation de service au ministère des sports - Khady Diène Gaye liste les urgences et s'engage

Khady Diène Gaye a officiellement pris fonction lors de la passation de service qui a eu lieu hier, vendredi 12 avril au siège du ministère des Sports.

Toute première femme à occuper le ministère des sports, poste qu'elle va cumuler avec les portefeuilles de la jeunesse, de la culture, Khady Diène Gaye, a été officiellement installé à la tête de son département lors de la cérémonie de passation qui s'est déroulé eau siège du ministère des sports. C'est Mame Mbaye Niang, ministre sortant qui a passé le témoin à la désormais ex-inspectrice régionale des sports. Une occasion qu'elle a saisie pour lister les urgences visant une «transformation systémique» du sport sénégalais. Ces mesures clés de son projet seront, selon elle, à exécuter dans le court, moyen et long terme.

Dans cet élan, elle a tendu la main à tous les acteurs du secteur. Pour bien mener sa mission, elle dit compter sur leur engagement pour une gestion du sport sénégalais conformément aux normes et valeurs républicaines.

«Je m'engage à travailler avec dévouement et détermination avec l'ensemble des acteurs concernés, afin de relever ces défis pour contribuer au rayonnement du sport afin de hisser notre pays à un rang enviable dans le concert des nations. Au personnel du département, je vous appelle de faire sienne les directives de son Excellence Monsieur le Président de la République», a déclaré Mme Dione.

Et d'ajouter, «je vous invite à incarner pleinement les principes de «Jub, Jubal, Jubanti» (principes de rectitude et bonnes conduites).

«Je suis consciente des enjeux de l'heure du secteur. Aussi, m'efforcerai-je, avec l'aide de mon équipe et les différents acteurs, à répondre aux attentes légitimes des Sénégalais», a-t-elle poursuivi.

Khady Diène Gaye en a ainsi profité pour rappeler des mesures urgentes telles que l'accompagnement des clubs sur le chemin de la professionnalisation, la valorisation des métiers du sport pour lutter contre le chômage des jeunes l'optimisation des infrastructures sportives de bonnes envergures ou encore la nécessité de revaloriser l'éducation physique et sportive, de dynamiser le sport scolaire et universitaire, d'organiser des festivals et des championnats nationaux universitaires, d'accompagner les collectivités territoriales, de mettre en place une mutuelle de santé pour les sportifs, et d'assurer la régularité des championnats scolaires».

Elle a énoncé parmi cette batterie l'adoption prochaine d'un code du sport ainsi que la création de chaîne de TV qui sera orientée vers la promotion du sport.

La nouvelle patronne des Sports, de la Culture et de la Jeunesse n'a pas manqué d exprimer sa gratitude envers le président de République pour la confiance. «Il est inutile de rappeler qu'en plus de ma qualité de technocrate, je suis une militante politique, et c'est grâce à la coalition Diomaye Président que j'ai pu accéder à ce poste ministériel», rappelle-t-elle.

Pour sa part, le ministre Mame Mbaye Niang a exprimé le sentiment d'avoir laissé le ministre des sports est entre de bonnes mains. «C'est un grand honneur d'avoir eu l'opportunité de servir au ministère des sports, même si ce n'était que pour une durée de trois à quatre semaines... Je tiens à rendre hommage à tous les anciens ministres des sports, tels que Mbagnick Ndiaye et mon ami Matar Ba, qui nous a apporté la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis convaincu que vous possédez le talent et les compétences nécessaires», a-t-elle indiqué.