Angola: Le Chef de l'État reçoit le président de la CAF

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu samedi, en audience, le patron de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, avec qui il a discuté de la situation du sport en Angola.

Au sortir de l'audience, le président de la CAF a déclaré à la presse qu'il avait aimé le message du Président angolais selon lequel l'Angola veut être le prochain champion d'Afrique.

Il a déclaré qu'en tant que leader des 54 pays africains, le message de l'Angola était bon, mais qu'il soutenait tous les messages venant d'autres chefs d'État et d'autres nations africaines.

Il a dit avoir exprimé à João Lourenço sa gratitude pour le soutien apporté au football angolais et africain, soulignant l'importance de poursuivre cet engagement, cette passion et cette coopération.

Patrice Motsepe a souligné l'extraordinaire performance de l'Angola au niveau de la CAN de Côte d'Ivoire, qui, à son avis, a produit certains des meilleurs footballeurs d'Afrique et croit en l'évolution des plus jeunes footballeurs.

Le responsable a ajouté qu'avec un travail commun et du dévouement, il pourrait produire de nombreux meilleurs joueurs pour le développement du football en Afrique.

Le patron de la CAF a appelé le secteur privé et les entrepreneurs à soutenir le football angolais et à investir dans ce sport.

Il a préconisé qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gouvernements puissent tout faire seuls, ni que les dirigeants des associations et des fédérations de football fassent tout seuls.

Il a remercié le Président et le ministre de la Jeunesse et des Sports pour leur patience, leur engagement et leur dévouement continu en faveur du football.

En Angola depuis vendredi, le Sud-Africain Patrice Motsepe est le septième président de la CAF, une institution forte de 67 ans d'existence.