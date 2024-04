Ile Maurice: Emilie Karuppanan - Une étoile en pâtisserie naît des épreuves

Née dans un environnement où peu croyaient en elle et victime de bullying au primaire, Emilie Karuppanan, aujourd'hui âgée de 20 ans, vient de décrocher son diplôme de CCP Pâtisserie à l'Institut Escoffier, marquant un jalon important dans une histoire personnelle semée d'embûches mais aussi de victoires notables.

L'enfance d'Emilie Karuppanan a été marquée par des défis qui auraient pu décourager la plus déterminée des âmes. Victime de harcèlement scolaire dès ses premières années à l'école, elle était moquée par ses camarades à cause de sa couleur de peau et traitée injustement de laide. Cette période sombre a été aggravée par le manque de soutien de certains enseignants, qui non seulement échouaient à reconnaître son potentiel, mais ne faisaient rien pour mettre fin à son calvaire. Émotionnellement affectée, Emilie a vu sa confiance en elle s'éroder au point de ne plus vouloir fréquenter l'école. «C'était une enfant qui ne parlait pas et se renfermait car elle n'avait plus confiance en elle», dit sa mère Pamela.

Malgré un début de parcours académique chaotique, où elle n'a pas obtenu son CPE (Certificat de Primaire), un tournant s'est présenté lorsqu'elle a intégré le collège Lorette de Rose-Hill dans le département pré voc. Cet établissement allait se révéler être le terreau fertile dont elle avait besoin pour fleurir. Avec un encadrement exceptionnel, elle s'est épanouie, retrouvant confiance en ses capacités et prenant goût à la réussite, souvent couronnée de prix lors des cérémonies de fin d'année.

Emilie Karuppanan a poursuivi sur sa lancée avec un passage au MITD après la Form III, consolidant les bases d'une éducation qu'elle avait failli croire hors de sa portée. C'est au Loreto de St Luc qu'une nouvelle passion pour la pâtisserie a pris racine. Elle a également eu l'opportunité de faire un stage au prestigieux Sugar Beach Hotel, expérience qu'elle qualifie de révélatrice et enrichissante. La pandémie de Covid-19 devait néanmoins interrompre temporairement son élan, la forçant à rester à domicile. Cependant, loin de se laisser abattre, la jeune fille utilise ce temps pour réfléchir à ses aspirations futures. Reprenant le chemin du travail, elle se joint à l'équipe de pâtisserie chez Winners, puis s'inscrit à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval avant d'entrer finalement à l'Institut Escoffier.

À l'Institut Escoffier, Emilie a non seulement acquis des compétences techniques de haut niveau mais aussi une affirmation de soi qui la propulse aujourd'hui vers de nouveaux horizons, notamment son désir de poursuivre ses études en France. Son succès et son épanouissement sont palpables, elle qui se voit désormais comme belle et forte, prête à conquérir le monde. «Ce n'était pas facile mais aujourd'hui rien ne peut m'arrêter», affirme-t-elle.

Actuellement, Emilie Karuppanan exerce avec passion son art culinaire au Royal Palm Beachcomber, où sa créativité et son talent continuent de s'épanouir. Son histoire est un témoignage poignant de la manière dont la résilience et la persévérance peuvent transformer des douleurs et des doutes en une série de réussites éclatantes.

Pour sa mère, ce récit n'est pas seulement celui d'Emilie, mais celui de toutes les possibilités qui s'offrent à ceux qui, malgré les échecs et les difficultés, choisissent de ne jamais renoncer. «C'est un témoignange vibrant aux jeunes qui doutent de leur valeur et aux parents pour les encourager à soutenir inconditionnellement leurs enfants, à croire en eux, à investir dans leur potentiel et à les aider à naviguer à travers leurs propres tempêtes», fait ressortir Pamela Karuppanan. Emilie Karuppanan incarne l'espoir et la réussite, démontrant que le dernier mot revient souvent non pas aux circonstances, mais à la force de volonté de chacun.