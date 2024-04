Ile Maurice: L'ex-ministre Vikram Hurdoyal plus que jamais sur le terrain de la générosité

Teeruthraj Hurdoyal, plus connu sous le nom de Vikram Hurdoyal, a été révoqué de son poste de ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire le 11 février dernier. Deux jours plus tard, il a démissionné comme député. Jusqu'à présent, aucune raison officielle justifiant sa révocation n'a été communiquée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et Vikram Hurdoyal lui-même n'a pas commenté ce sujet.

Le Premier ministre a cependant affirmé qu'il y aura bel et bien une élection partielle dans la circonscription n°10 dans les mois à venir. Cette révocation, qui a pris tout le monde par surprise, demeure entourée de mystère. Deux mois après ces rebondissements dans sa vie politique, que fait Vikram Hurdoyal ?

«Resignation done. No politics and no social for me anymore» étaient ses derniers mots à l'express le jour de sa démission comme député. Depuis, de nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet. L'une d'entre elles prétendait que Vikram Hurdoyal aurait rencontré le leader du Parti Travailliste (PTr) en vue de devenir un éventuel candidat rouge. Les deux parties ont démenti ces allégations. Lorsque nous avons tenté de contacter Vikram Hurdoyal pour un entretien deux mois après sa révocationdémission, il a préféré garder le silence, se contentant de mentionner qu'il continuera à oeuvrer pour le bienêtre de la communauté.

Sur son compte Facebook, on peut constater que l'ancien ministre de l'Agro-industrie demeure très actif sur le plan social et fait preuve de beaucoup de générosité. Dans une publication datée du 5 avril dernier, Vikram Hurdoyal fait état du don d'un terrain de 15 perches pour la construction d'un temple. «Avec une immense satisfaction, ma famille et moi avons fait don de 15 perches de terrain à Bel-Air-Rivière-Sèche au Narsimha Telugu Bel-Air Sabha pour la construction d'un mandiram», a-t-il écrit, exprimant son espoir de voir la construction débuter rapidement afin de promouvoir les traditions et cultures. «Dans notre religion, nous apprenons que plus nous aidons les autres, plus Dieu nous aide», affirme l'ancien ministre.

Depuis sa révocation, d'autres publications sur Facebook témoignent de la générosité de Vikram Hurdoyal. Pour la fête de Maha Shivratree, il a fait don de t-shirts, de sacs, d'oriflammes et d'autres articles aux pèlerins de la circonscription n°10 Montagne Blanche/Grande-Rivière Sud-Est. De même, à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, d'Ougadi et de l'Eid ul-Fitr, il s'est engagé à faire des dons. Même s'il n'est plus ministre ni député, il est toujours sollicité par des groupes sociaux et culturels pour assister à des prières ou pour être l'invité d'honneur de leurs manifestations.

Selon une source proche de Vikram Hurdoyal, ce dernier n'a pas encore totalement jeté l'éponge et pourrait faire son retour sur le devant de la scène politique. Il est possible qu'il ne rejoigne aucun parti et se présente comme candidat indépendant dans la circonscription n°10 pour les prochaines élections générales ou lors d'une partielle si jamais cette dernière avait lieu. Son entourage confirme qu'il demeure un adversaire redoutable dans cette circonscription, même en tant que candidat indépendant. Rappelons qu'en 2014, lors des élections générales, il avait obtenu un score impressionnant de 9 775 voix en tant que candidat de la plate-forme «Réveil des jeunes».