Ile Maurice: L'inspecteur de la VIPSU muté au «training wing» de la SSU

Cela fait déjà une semaine que deux policiers de la Division Supporting Unit (DSU) de la Central Division ont porté plainte pour «molesting police» contre un inspecteur affecté à la Very Important Person Security Unit (VIPSU) pour avoir proféré des menaces de transfert envers eux.

Les actions n'ont pas tardé car l'inspecteur affecté à la VIPSU a été transféré au Training Wing de la Special Support Unit (SSU). Le comble est que cela ne semble pas plaire à certains de cette unité car l'inspecteur n'a pas été placé dans un département afin qu'il travaille sur le shift system. «Li rantré 8-er ek li fini 3-zer. Li trankil li.» L'inspecteur a pour sa part fait une «complaint against police» à l'Independent Police Complaints Commission visant la DSU de la Central Division.

L'affaire remonte au samedi 6 avril quand un sergent de la DSU a fait appel à deux de ses coéquipiers en renfort parce qu'un automobiliste rechignait à être pris en contravention à Jerningham Street, à Curepipe. Il a été arrêté pour cinq délits, nommément pour «tinted windows»,«tinted winsdcreen», «unauthorised light», «brake lamp out of order» et «noise pollution while playing loud music», le dernier sous l'Environment Act. Le jeune homme a dit aux policiers : «Gete ki zot anvi fer, mo papa inspekter dan VIPSU. Zot kapav perdi zot plas travay. Sa dé lapolis S. ek B. kapav pey sa ser.»

Son père s'est pointé quelques minutes plus tard et s'est présenté comme un inspecteur de la VIPSU. Il a dit au sergent de la DSU : «To enn serzan, to pa kapav tir kontravansion-la. Gaspiyaz to enn serzan.» Il a été informé par les deux policiers qu'il commettait le délit «molesting police», mais il a continué à insulter les policiers. «Mo pou fer transfer sa dé konstab la ziska tanto. Dir zot zot transfer inn paré-la.» Les policiers se sont sentis humiliés alors qu'il y avait des personnes autour et ils ont porté plainte au poste de police de Curepipe, le jour même.