Algérie: 66e anniversaire de l'équipe du FLN - Le président de la FAF rend hommage à tous ses valeureux footballeurs

ALGER — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a rendu hommage à la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN), à l'occasion du 66e anniversaire de la création de cette équipe, indique samedi l'instance fédérale.

"Le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, au nom des membres du bureau fédéral, s'incline en cette journée si particulière à la mémoire de tous ces valeureux footballeurs qui nous ont quittés et prie le Tout-Puissant de prêter longue vie à MM. Rachid Mekhloufi, Dahmane Defnoune et Mohamed Maouche, les trois donc derniers combattants de cette glorieuse équipe toujours en vie", souligne la FAF.

Il y a exactement 66 ans, le 13 avril 1958, naissait la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN). Une équipe qui aura marqué à jamais l'histoire du sport algérien. Des trente-deux joueurs qui ont signé l'acte de naissance de cette glorieuse équipe de football, trois sont en vie et perpétuent la mémoire d'un groupe de footballeurs algériens qui a fait le choix de tout laisser tomber pour répondre à l'appel de la patrie.

Parmi ces joueurs, plusieurs étaient en passe de participer, avec l'équipe de France, à la Coupe du monde 1958 en Suède. Ces joueurs Algériens ont choisi de rejoindre le FLN et défendre la cause algérienne contre le colonialisme Français à l'échelle l'internationale.

"En cette mémorable occasion, la Fédération algérienne de football rend hommage à l'un des plus beaux fleurons de la révolution nationale et à cette glorieuse équipe de la résistance qui a marqué l'histoire du football mondial et celui du combat pour la liberté", a-t-on ajouté.

Des 32 joueurs ayant effectué la tournée à travers de nombreux pays d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie entre 1958 et 1962, trois sont toujours en vie : Dahmane Defnoune (Angers), Mohamed Maouche (Reims) et Rachid Mekhloufi (Saint-Etienne).