Congo-Brazzaville: Télévision nationale - Le nouveau DI prône un mode de management transformationnel

Le nouveau directeur de l'information (D.I) de la télévision nationale, Hordel Dieu-Merci Biakoro Malonga, a pris ses fonctions, le 9 avril, en remplacement de Bibiane Itoua, nommée administrateur-maire du septième arrondissement de Brazzaville, Mfilou. Il a promis s'engager dans un mode de management à la fois transformationnel et participatif.

Au cours de cette cérémonie placée sous les auspices du conseiller administratif et juridique auprès du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Guy Paulin Dibakala, Hordel Dieu-Merci Biakoro Malonga a exprimé ses remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, qui lui a accordé sa confiance en le nommant au poste de DI à la direction générale de la télévision nationale, au ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, et au directeur général de Télé Congo, André Ondélé. « Le président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, a décrété 2024 année de la jeunesse. Loin d'être un vain slogan, l'année de la jeunesse résonne comme une interpellation dans l'esprit des jeunes, qui ont désormais la lourde responsabilité, à certaines fonctions de l'État, de contribuer à la poursuite efficace de la marche du Congo vers le développement, selon, bien sûr, les champs d'action. Je mesure donc bien le poids de la responsabilité qui m'est désormais confiée en prenant ce jour, 9 avril, les commandes de la direction de l'information de la télévision nationale », a déclaré le nouveau DI de la télévision nationale.

La responsabilité du DI, a-t-il rappelé, est de collecter, de traiter et de diffuser l'information dans l'intérêt des milliers de téléspectateurs congolais et étrangers. La direction de l'information est une direction stratégique à laquelle tient en partie l'image de la télévision nationale. Son combat, a-t-il dit, consistera à redonner à télé Congo son lustre d'antan, sans complaisance aucune, en ne prônant que la rigueur et l'excellence au travail. "Je ne voudrais pas rappeler que la récréation est terminée, puisque nous le savons tous maintenant", a-t-il martelé.

Ainsi, face aux nombreuses attentes des téléspectateurs et à leurs sempiternelles et légitimes exigences, le journal de 20h, "le prime time" avec sa forte audience étant l'objet des interpellations de la tutelle, de la hiérarchie, de certains des téléspectateurs et des internautes qui les suivent en direct sur leur page facebook, les réformes s'imposent à la direction de l'information de la télévision nationale, a poursuivi le nouveau DI.

Excellence dans le strict respect de la ligne éditoriale

Le nouveau D.I s'est engagé, avec la bénédiction et le soutien de la hiérarchie, à appliquer un mode de management à la fois transformationnel et participatif. D'où, il a invité les chefs de services et l'ensemble des agents de la direction de l'information à faire du triptyque : " rigueur, solidarité et excellence ", leur leitmotiv commun... De même qu'il a invité toute l'équipe à la solidarité comme les maillons d'une même chaîne, car le rendement de leur travail en dépend. « Soyons excellents dans l'exécution de nos tâches, perfectionnistes, même si, dit-on, "la perfection n'est pas oeuvre humaine". Le tout dans le strict respect de notre ligne éditoriale. Même si la mémoire flanche parfois, n'oublions pas que la ligne éditoriale de télé Congo est bien celle du gouvernement, comme l'indique clairement notre règlement intérieur », a-t-il ajouté.

Le nouveau D.I a, en outre, invité l'ensemble des membres de la rédaction à faire preuve de responsabilité, de détermination et d'engagement sans faille, pour accomplir les missions qui leurs sont assignées. « Puisque c'est à l'oeuvre qu'on reconnaît l'ouvrier, j'exhorte tous les agents de la direction de l'information à se mettre et à se remettre au travail en ayant à l'esprit que nous constituons tous les maillons d'une même chaîne... », a déclaré le nouveau D.I.

Détenteur d'une maîtrise obtenue à la faculté des Lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi en 2013, Hordel Dieu-Merci Biakoro Malonga est un professionnel des métiers de la communication et des médias qui cumule déjà plus de sept années d'expérience aux postes de responsabilités.