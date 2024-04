Congo-Brazzaville: Collectivités locales - Le gouvernement réaffirme ses engagements

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a, au cours d'une communication à l'endroit des maires du Congo, le 13 avril à Brazzaville, rappelé leurs missions avant de réaffirmer les engagements de l'exécutif quant à résoudre les problèmes des collectivités locales.

Anatole Collinet Makosso s'exprimait lors de la réception des membres de l'Association des maires du Congo (AMC) ayant participé à la 14e assemblée générale ordinaire élective, tenue les 11 et 12 avril à Brazzaville. Se félicitant de l'initiative des maires du Congo, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a inscrit la décentralisation et le fonctionnement régulier des collectivités locales au coeur de son programme d'actions. « Il en a fait toute une bataille parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans développement des collectivités locales. Le Congo, ce sont les collectivités locales, ces entités territoriales qui se doivent d'être bien gérées, bien administrées pour redonner un vrai visage à notre pays. Nous sommes donc tenus de relever ensemble les défis du développement de notre pays », a-t-il laissé entendre.

Selon lui, les difficultés que traversent les collectivités locales depuis plus de sept ans n'ont pas permis de prendre à bras-le-corps les problèmes d'assainissement, d'urbanisation dans les villes. « Il y a des collectivités qui avaient été secouées par des grèves. Nous avons souffert, ce qui a fait que depuis 2022 nous faisons l'effort, tant bien que mal, pour essayer d'apporter quelques solutions aux préoccupations qui sont les vôtres, parce que nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez dans la gestion des villes. Ne pensez pas que le gouvernement est indifférent », a-t-il fait savoir.

Il a également rappelé qu'étant élus, les maires sont différents des administrateurs maires, des préfets et des directeurs généraux qui sont nommés par le gouvernement, parfois sans consentement. D'où la nécessité de prendre conscience de l'étendue de leur mission. S'agissant des engagements du gouvernement, Anatole Collinet Makosso entend tout mettre en oeuvre pour que des décrets pris en faveur des établissements scolaires et sanitaires relatifs au transfert des compétences dans le cadre de la décentralisation soient effectifs. Il a, par ailleurs, annoncé l'institution d'un fonds d'aménagement urbain et d'entretien routier qui va permettre aux collectivités locales de bénéficier de la TVA indexée sur les produits pétroliers en aval en compensation de la taxe de roulage qui avait été supprimée. « Ce fonds devrait vous permettre de vous occuper des questions d'assainissement et des voiries urbaines. A défaut de rattraper le retard, les crédits de fonctionnement des autorités déconcentrées et décentralisées de janvier, février et mars ont été rendus disponibles à moitié », a-t-il rassuré.

Le Premier ministre s'est aussi dit préoccupé par les questions de transport urbain dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie que les mairies devraient gérer avec les transporteurs, en regardant le problème des prix de transport et les trajets pour trouver des solutions dans l'intérêt de la population. Quant à la circulation des taxis-motos, il a appelé les autorités municipales à la vigilance afin qu'ils ne circulent pas au niveau des centres-villes. Anatole Collinet Makosso a, enfin, invité les membres de l'AMC à une gestion coordonnée des actions dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain.

Accompagnée du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, l'AMC a profité de cette occasion pour présenter au Premier ministre ses nouvelles instances dirigeantes. « Nous sortons de cette rencontre toute contente, le chef du gouvernement nous a prodigué des conseils surtout pour la vie de nos villes. Nous avons bien suivi ce qu'il a dit, et au retour dans nos villes respectives nous allons continuer à travailler comme d'habitude. Avec ses conseils, chacun peut apporter un plus sur la sécurité et surtout l'assainissement de sa ville respective », a résumé le rapporteur de l'AMC, le maire d'Ewo, Simplice Kandza.