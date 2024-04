Ethiopie: La stratégie énergétique de l'Éthiopie est essentielle pour attirer les entreprises allemandes - Le chef de la section économique de l'ambassade

<strong>Addis Ababa — La stratégie nationale de développement énergétique durable de l'Éthiopie, qui donne la priorité aux partenariats public-privé (PPP), contribuera à attirer les entreprises allemandes, selon Rebecca Alt, chef de la section économique de l'ambassade d'Allemagne.

La stratégie nationale de développement de l'énergie durable (N-SEDS) vise à assurer l'accès à l'énergie et l'équité sociale, la croissance économique et la compétitivité, l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, la sécurité énergétique et la résilience, ainsi que la durabilité de l'environnement.

Le chef de la section économique de l'ambassade d'Allemagne en Éthiopie, Rebecca Alt, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie disposait d'abondantes ressources énergétiques renouvelables, notamment hydroélectriques, solaires, géothermiques et autres.

Le partenariat public-privé (PPP) étant prioritaire dans la stratégie nationale de développement de l'énergie durable, les entreprises allemandes pourraient être intéressées à s'engager dans ce secteur, a-t-elle déclaré.

Nous avons en Allemagne de grandes entreprises dans le secteur de l'énergie, et je m'assurerai qu'elles connaissent les possibilités qui s'offrent à elles en Éthiopie.

Selon elle, les entreprises allemandes ont développé des projets pour les villes intelligentes, les infrastructures et les véhicules, entre autres.

L'Allemagne et l'Éthiopie se sont engagées à favoriser un approvisionnement et une utilisation sûrs et durables de l'énergie à la lumière des efforts internationaux de protection du climat.

Les deux pays reconnaissent l'importance de la participation du secteur privé à la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que le rôle fondamental des stratégies de communication pour sensibiliser le public à la transition énergétique.

La secrétaire d'État et envoyée spéciale pour l'action climatique internationale au ministère fédéral des affaires étrangères de l'Allemagne, Jennifer Lee Morgan, a réaffirmé en juillet dernier que l'Allemagne soutenait les efforts de l'Éthiopie dans ses transitions énergétiques, y compris dans la préservation et le développement des ressources naturelles face aux préoccupations liées au changement climatique, à l'alimentation et à l'agriculture.

En conséquence, l'Allemagne continuera à soutenir les efforts de l'Éthiopie en matière d'accès à des services énergétiques modernes et de fourniture fiable et efficace d'énergie à l'économie, et en particulier de production décentralisée et coordonnée d'électricité.

L'Éthiopie est dotée de diverses ressources énergétiques, à savoir l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, les réserves de combustibles fossiles et les biocarburants.

Le pays dispose d'abondantes ressources en énergies renouvelables et a le potentiel de générer plus de 60 000 mégawatts (MW) d'électricité à partir de sources hydroélectriques, éoliennes, solaires et géothermiques.

Dans le but de guider les actions pour un avenir énergétique durable et inclusif en Éthiopie, le ministère de l'eau et de l'énergie a lancé vendredi une stratégie nationale de développement énergétique durable pour l'Éthiopie (N-SEDS) 2024-2030.