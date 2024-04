Ethiopie: Les relations entre l'Ethiopie et la Corée du Sud doivent être renforcées par des opportunités économiques et des investissements - Amb. Kang

<strong>Addis Ababa — Les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Corée du Sud doivent être renforcées en fonction des opportunités dans les domaines de l'économie et de l'investissement, a déclaré l'ambassadeur sud-coréen Jung Kang.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, l'ambassadeur a déclaré que son pays entretenait des relations très spéciales avec l'Éthiopie, dont les soldats ont combattu courageusement pendant la guerre de Corée.

Le sacrifice consenti par le bataillon d'infanterie éthiopien pendant la guerre a immensément contribué à renforcer les relations bilatérales, a-t-il ajouté.

"Tous les Coréens s'en souviennent et essaient de rendre ce qu'ils ont reçu des Éthiopiens.

Les relations politiques, économiques, culturelles et entre les peuples se sont améliorées au fil des ans, a déclaré l'ambassadeur Kang, ajoutant que les relations bilatérales ont prospéré depuis le début des relations diplomatiques en 1963.

En ce qui concerne les relations économiques, il a souligné que le volume actuel des échanges est faible, mais qu'il augmente chaque année.

"Je pense que ce n'est pas suffisant et que nous pouvons faire plus. Plus précisément, nous pouvons faire plus dans le domaine de l'économie, et pas seulement en matière d'aide au développement et de coopération. Nous pouvons diversifier les relations économiques en augmentant le volume des échanges et en encourageant l'investissement en Éthiopie", a expliqué l'ambassadeur.

La Corée du Sud importe des produits agricoles tels que le café et exporte des produits médicaux vers l'Éthiopie. L'ambassadeur Kang a suggéré que les deux pays discutent pour résoudre les obstacles et améliorer le volume des échanges.

En outre, il a déclaré que la Corée du Sud pouvait étendre ses importations puisque l'Éthiopie dispose de divers produits agricoles de qualité.

S'agissant de la transformation technologique et de la coopération existante, l'ambassadeur a déclaré que l'Éthiopie et la Corée du Sud coopéraient déjà pour améliorer la numérisation et mettre en place des laboratoires dans les universités des sciences et technologies d'Addis-Abeba et d'Adama, ainsi que pour mener des recherches qui débouchent sur une coopération avec l'industrie.

Selon l'ambassadeur Kang, l'Éthiopie "dispose d'une population jeune, intelligente et instruite, et je pense que dans un avenir proche, les entreprises coréennes, les entreprises de haute technologie, pourront également investir ici. Elles peuvent installer des usines et opérer dans des bases stables ici. J'espère pouvoir contribuer à cette tendance au cours de mon mandat".