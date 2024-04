Ile Maurice: Aliscia Saintoux, entrepreneure de 18 ans - Réinventer les rendez-vous en plein air

Dans le monde en constante évolution de l'entrepreneuriat, les success stories des jeunes inspirent et captivent souvent l'imagination. Aliscia Saintoux, une adolescente mauricienne de 18 ans, incarne parfaitement cette nouvelle génération d'innovateurs audacieux et créatifs. Avec sa société Picnic Charming AS, elle est en train de révolutionner la façon de célébrer et de se réunir, en offrant des expériences de pique-nique de luxe conçues pour charmer et ravir.

L'histoire d'Aliscia avec Picnic Charming AS a commencé par une simple étincelle d'inspiration en décembre 2022. À l'âge de 16 ans, après avoir vu une influenceuse célébrer son anniversaire avec un pique-nique sur la plage, Aliscia a été captivée par l'idée d'organiser quelque chose de similaire pour son propre anniversaire. Cependant, après avoir exploré les options disponibles sur le marché, elle a réalisé que les services de planification de pique-nique étaient souvent coûteux et peu personnalisés.

C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de prendre les choses en main et de faire son propre pique-nique d'anniversaire. «Quelques jours après avoir publié des photos et des vidéos de l'anniversaire sur TikTok, une jeune fille m'a contactée pour organiser un anniversaire surprise similaire pour son fiancé, en utilisant la même approche. Elle m'a proposé de me payer pour mes services. Sans hésiter, j'ai accepté. À l'époque, j'avais 16 ans, et après avoir discuté avec mes parents, ils ont décidé de m'aider et de prendre en charge les aspects légaux jusqu'à ma majorité. C'est ainsi que Picnic Charming AS a été créée. Par la suite, j'ai commencé à recevoir des réservations, notamment de la part d'influenceurs et d'artistes», explique Aliscia Saintoux.

%

L'idée de Picnic Charming AS est simple mais novatrice : proposer des pique-niques de luxe personnalisés et mémorables, conçus pour répondre aux besoins et aux désirs individuels de chaque client. Que ce soit pour un rendez-vous romantique, un anniversaire spécial, une simple journée en famille, un gender reveal, un bridal shower ou un baby shower, Picnic Charming AS s'engage à créer des moments magiques dans des décors enchanteurs. Ce qui la distingue des autres entreprises de planification d'événements, c'est son attention méticuleuse aux détails et son engagement envers l'excellence. Chaque pique-nique est soigneusement conçu, de la sélection de l'emplacement idéal à la disposition de la table et de la décoration thématique. Les clients peuvent choisir parmi une gamme de packages de base ou choisir des options personnalisées, comprenant une variété de plats gastronomiques, de boissons rafraîchissantes et d'activités divertissantes.

En plus de son engagement envers l'excellence opérationnelle, Aliscia accorde une grande importance à la durabilité et à la responsabilité sociale de son entreprise. En utilisant des articles réutilisables, en favorisant les pratiques respectueuses de l'environnement et en s'engageant à soutenir les artistes locaux, Picnic Charming AS s'efforce de créer un impact positif sur la communauté et sur la planète. Pour promouvoir ses services, Aliscia mise sur une stratégie marketing dynamique, principalement axée sur les médias sociaux. En collaborant avec des influenceurs, des artistes et des célébrités locales, elle parvient à toucher un large public et à générer un intérêt croissant pour son entreprise. De plus, des cadeaux spéciaux pour des occasions telles que la Saint-Valentin et le Nouvel an sont régulièrement offerts pour fidéliser la clientèle et renforcer la notoriété de la marque.

À l'avenir, Aliscia envisage d'élargir son offre de services pour inclure des événements de mariage et d'autres célébrations spéciales. Avec sa détermination, sa créativité et son sens aigu des affaires, elle est bien positionnée pour continuer à faire de Picnic Charming AS un nom incontournable dans le monde de l'événementiel de luxe. Grâce à sa passion, son travail acharné et son esprit d'innovation, elle a transformé une simple idée en une entreprise florissante, apportant joie, beauté et convivialité à la vie de ses clients, un pique-nique à la fois.