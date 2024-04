Congo-Brazzaville: Développement économique - L'Unoc visite le bureau de liaison ACPE-Paris

Le bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE)-Paris a reçu la visite d'une forte délégation de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) conduite par son président du Conseil d'administration, président exécutif national, Jean Daniel Ovaga. Une séance de travail a ponctué cette visite.

Créé par décret n°2024-33 du 31 janvier 2024 et ouvert officiellement le 25 mars dernier par le ministre Hugues Ngouelondélé, le bureau de liaison de l'ACPE à Paris progresse dans l'avancement du bout de chemin qu'il s'est fixé, en occasionnant des discussions avec les Congolais de l'étranger et en développant de nombreux partenariats pour aider à recruter le profil idéal qui accompagnera les projets stratégiques et de développement des entreprises congolaises.

C'est dans ce cadre que le 12 avril, les représentants de l'Unoc ont effectué une mission à Paris. A la suite de leur visite des locaux, ils ont démarré une collaboration stratégique avec l'ACPE visant à renforcer les opportunités de création d'emplois par les entreprises et à stimuler le développement économique de la République du Congo.

Au cours de la séance de travail, les représentants de l'ACPE ont saisi l'occasion pour présenter les initiatives de l'agence d'immersion professionnelle et de soutien aux entreprises locales dans la recherche de compétences en adéquation avec certaines offres d'emploi. Ils se sont engagés à faciliter l'accès des opérateurs économiques congolais au vivier de talents constitué par les Congolais de l'étranger susceptibles d'apporter la puissance créatrice et innovante des entreprises congolaises d'aujourd'hui et de demain.

De leur côté, les représentants de l'Unoc ont exprimé leur intérêt pour une collaboration étroite avec l'ACPE dans le but de répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises membres et de promouvoir le développement économique du Congo.

Les deux parties sont convenues de travailler ensemble pour identifier les opportunités de partenariat et mettre en oeuvre des initiatives concrètes dans les mois à venir.

Cyriaque Mongo, directeur de l'intermédiation de l'ACPE, a déclaré : « Cette rencontre avec l'Unoc représente une étape importante dans notre mission visant à renforcer les liens entre les acteurs économiques congolais et les ressources humaines disponibles à l'échelle internationale », ajoutant : « Nous sommes impatients de collaborer avec l'Unoc pour relever les défis de l'emploi et contribuer au développement socioéconomique du Congo ».

En guise de réponse, Jean Daniel Ovaga a affirmé : « Nous sommes convaincus que cette collaboration avec le bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi à Paris ouvrira de nouvelles opportunités pour nos membres et contribuera à dynamiser notre économie. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour créer un environnement propice à la croissance des entreprises et à l'épanouissement professionnel des citoyens congolais ».

L'ACPE et l'Unoc ont pris l'engagement de poursuivre leur dialogue et de concrétiser leur partenariat dans les mois à venir, une réelle friction entre deux univers, dans le but commun de favoriser le développement économique et social du Congo.