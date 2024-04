Algérie: Coupe d'Algérie - Le CRB premier qualifié en demies, l'USMA dernier à rejoindre les quarts

ALGER — Le CR Belouizdad est le premier club qualifié en demi-finales de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, après sa victoire aux tirs au but contre l'ES Mostaganem (4-2 / 3-3 AP), en quart de finale disputé vendredi après-midi, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour l'ESM, l'actuel leader du Groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur, ayant ouvert le score par Yacine Salhi, sur pénalty à la quinzième minute de jeu.

Mais le Chabab, quadruple champion d'Algérie en titre et grand spécialiste de l'épreuve a trouvé le moyen de renverser rapidement la vapeur, grâce notamment à Belkhir, qui après avoir égalisé à la 37' minute de jeu est revenu à la charge à la 58' pour s'offrir le doublé (2-1).

Dans le temps additionnel, au moment où tout le monde s'attendait à ce que le match se termine sur le score de deux buts à un, Ziad a surgi tel un diable, pour offrir une égalisation inespérée à l'ESM, après avoir placé une tête rageuse sur corner (2-2).

Quoique, en grand favori de l'épreuve, le Chabab a trouvé le moyen de reprendre rapidement les choses en main, en marquant un troisième but par Abderrahmane Meziane dès l'entame dès prolongations (92').

Une joie de courte durée cependant, car une fois encore, les Rouge et Blanc ont concédé une égalisation devant Khaled Chouari, ayant placé une belle à la 110'.

%

Ainsi, il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes et désigner l'heureux élu, qui rejoindra les demi-finales et la chance a fini par sourire au Chabab (4-2).

Les péripéties de ces quarts de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront samedi, dimanche et mardi, avec le déroulement des trois autres matchs inscrits à leur programme.

Le bal s'ouvrira samedi après-midi, au stade Miloud-Hadefi d'Oran, avec le déroulement du choc CS Constantine - ES Ben Aknoun, entre deux pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, et dont le coup d'envoi sera donné à 17h30.

Le lendemain, dimanche 14 avril, ce sera au tour du WA Tlemcen et du MC Alger d'en découdre, à partir de 20h30 au stade du 5-Juillet (Alger).

Enfin, et étant donné qu'elle a été la dernière à se qualifier pour ces quarts de finale, l'USMA ne fera son entrée en lice que le mardi 16 avril courant, en défiant l'US Biskra à partir de 20h30, au stade du 19-Mai 1956, à Annaba.

En effet, engagée en Coupe de la Confédération africaine (CAF), dont elle est tenante du titre, l'USMA a attendu ce vendredi 12 avril pour disputer son huitième de finale de la Coupe d'Algérie contre le Raed de Bougaâ (Division Inter-régions). Un duel qu'elle a finalement remporté assez facilement, sur le score de sept buts à zéro.

Ce match en retard s'est déroulé au stade du 5-Juillet (Alger) et les Rouge et Noir l'ont démarré timidement, puisqu'il a fallu attendre la 40' minute de jeu pour voir leur capitaine Zineddine Belaïd ouvrir le score d'une belle tête croisée, sur corner (1-0).

Les autres buts, quant à eux, ont été inscrits en deuxième mi-temps, à commencer par ceux de Bellatrèche (50') et Djahnit (56'), au moment où Belkacemi et Kano se sont offerts des doublés, respectivement aux (68'/76') et (74'/81').