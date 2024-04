Maroc: L'INDH à Safi - Dar Al Oumouma à Bougdra, une structure intégrée au service de la promotion de la santé maternelle et infantile

Commune de Bougdra (province de Safi) - L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), forte de sa démarche pragmatique et de ses grands acquis, ne cesse d'accorder une importance particulière à l'amélioration des indicateurs de santé de la mère et de l'enfant aussi bien à l'échelle nationale comme au niveau de la province de Safi.

Cet intérêt grandissant pour la santé maternelle et infantile s'est concrétisé dans les faits, par la mise en place d'un nombre important de projets, entre autres, la promotion de la santé reproductive, l'acquisition d'ambulances équipées, et la construction et l'équipement de Dour Al Wilada (maisons d'accouchement) ou encore de Dour Al Oumouma (Maisons de Maternité) dans des zones rurales, comme c'est le cas de Dar Al Oumouma à la commune de Bougdra.

Il s'agit d'une véritable structure intégrée de santé qui, depuis sa mise en fonction en janvier 2023, ne cesse de jouer un rôle majeur en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, à travers les campagnes de sensibilisation et de conscientisation et la présentation de conseils pratiques aux bénéficiaires, ou encore de vulgarisation de la culture des accouchements en milieu surveillé.

Inscrit dans le cadre du programme « Impulsion du Capital Humain des générations montantes » de l'INDH et du programme « Rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires sous équipés » pour ce qui est de la construction, ce projet concerne l'axe « Santé de la mère et de l'enfant ».

Programmée pour la période 2020-2022, Dar Al Oumouma à Bougdra a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire globale de 1,30 million de DH assuré en intégralité par l'Initiative, dont 0,9 million de DH allouée à la réalisation des études techniques et architecturales, aux travaux de construction et d'équipement, et 0,4 million de DH pour l'acquisition d'une ambulance équipée et l'appui à la subvention de gestion.

La Direction provinciale de la Santé et de la Protection Sociale s'est chargée de doter Dar Al Oumouma à Bougdra, de cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que des médicaments et équipements médicaux nécessaires, et d'assurer l'accompagnement et l'encadrement des membres de l'Association gestionnaire de cette structure de santé.

Pour sa part, la commune de Bougdra, a pris en charge l'offre de l'assiette foncière nécessaire à la construction de ce projet, ainsi que des frais de son raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité.

Dotée d'une ambulance équipée acquise par l'INDH, cette structure dont la gestion est assurée par l'Association de Protection de la mère et de l'enfant, comprend plusieurs dépendances dont, une Salle de diagnostic médical, un espace d'hébergement, un espace d'accueil, une cuisine, un réfectoire, un dortoir, ainsi que des dépendances administratives.

Approché par la MAP, Abderrahim Habbaba, Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province de Safi, a fait savoir que la construction et l'équipement de Dar Al Oumouma à Bougdra, aux côtés du Centre de santé de cette commune, s'inscrit dans le cadre de la création d'établissements de protection sociale aptes à accueillir et à assurer l'hébergement des femmes enceintes.

Cette structure de santé accueille les femmes enceintes dans d'excellentes conditions, en assurant leur hébergement et leur restauration, outre leur accompagnement aussi bien avant qu'après l'accouchement, a-t-il expliqué, notant qu'un intérêt particulier est accordé aussi à la sensibilisation et à la conscientisation afin d'assurer un meilleur suivi de l'accouchement.

A côté de ce projet dont le coût global s'élève à 1,30 million de DH totalement financé par l'Initiative, il existe plusieurs autres projets et initiatives visant à tirer vers le haut les indicateurs de développement humain, l'équipement de Dour Al Wilada (maisons d'accouchement) et des Centres de santé, la création de Dour Al Oumouma (maisons de maternité), ainsi que l'acquisition de 32 ambulances au profit des communes territoriales, outre 3 unités médicales mobiles et une unité de transport des vaccins, a précisé M. Habbaba.

Sur un autre registre, il a relevé que la société civile grâce aux subventions financières qui lui sont consacrées, contribue à cette dynamique de développement en la matière, à travers Dour Al Oumouma, faisant savoir que la finalité ultime de ces projets concernant la santé communautaire, est de réduire le taux de mortalité des femmes enceintes pendant l'accouchement, et l'encouragement des accouchements en milieu surveillé pour protéger la santé de la mère et du nouveau- né.

La présidente de l'Association Protection de la mère et de l'enfant, gestionnaire de Dar Al Oumouma à Bougdra, Nora Benssafi a, dans une déclaration similaire, indiqué que cette structure de santé offre plusieurs prestations au profit des femmes enceintes aussi bien avant qu'après l'accouchement, dont l'hébergement à titre gratuit, notant que l'objectif est de contribuer efficacement aux efforts visant la réduction du taux de mortalité des mères des nouveaux- nés.

Elle a, de même, mis en avant les efforts inlassables déployés par les autorités provinciales et locales, ainsi que par les différents services concernés, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour améliorer de façon permanente, les indicateurs de développement humain, et adopter toutes les initiatives à même de rapprocher les prestations sociales et de santé, des femmes notamment, en milieu rural.