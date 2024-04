Togo: 'Entre celui qui est en train et celui qui le fera, le choix est clair'

Le parti Union pour la République (UNIR) a lancé la campagne électorale ce samedi dans le Grand Lomé avec à sa tête sa vice-présidente, Mémounatou Ibrahima qui a livré les principaux messages pour les quinze prochains jours.

C'est par une caravane, qui a quitté le terrain du lycée d'Agoè-Centre pour sillonner la ville de Lomé avant de chuter au stade de Kégué, que le parti présidentiel a donné le ton aux hostilités. Mais, face à une opposition fortement mobilisée, Mme Ibrahima ne s'en inquiète guère.

« Nous sommes prêts, pas seulement prêts à combattre nos adversaires politiques mais à les battre proprement dans les urnes. Oui, la bataille s'annonce rude. Oui c'est vrai, mais, à Unir, nous savons toujours faire la différence et nous saurons encore faire la différence », a-t-elle déclaré.

Pour la vice-présidente du parti Unir dans le grand Lomé, la campagne ne sera pas question de mentir ou de vouloir éblouir les populations avec des propos démagogiques de ce qui n'existe pas.

Mais bien au contraire, il s'agit, durant les deux prochaines semaines) d'aller dire aux populations ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait et ce qui se fera pour consolider les acquis.

Le choix à faire

Sous l'impulsion de son président national et Président de la République Faure Gnassingbé, Unir entend échanger avec les populations sur des sujets comme la paix, la sécurité, la santé pour tous, l'épanouissement de la jeunesse, la santé pour tous.

Autant de chantiers sur lesquels le parti présidentiel envisage de mieux faire les prochaines années avec une majorité écrasante à la prochaine Assemblée nationale et dans les conseils régionaux.

« Nous avons déjà commencé, nous avons beaucoup fait et nous sommes conscients que la perfection n'est pas de ce monde pour dire que nous avons tout fait. Le chemin reste encore à parcourir et nous nous engageons à le faire. Ce qui est sûr est que, entre celui qui est en train et celui qui le fera, le choix est clair et net », a fait savoir Mémounatou Ibrahima.

C'est donc parti pour les deux semaines de campagne dans le Grand Lomé et dans tout le pays pour le compte des élections législatives et régionales du 29 avril.

Rendez-vous est alors pris pour la soirée de ce lundi afin de célébrer la victoire, selon Pascal Akossoulèlou Bodjona (conseiller du Chef de l'Etat chargé des affaires politiques).

« Nous allons faire faire la victoire le 29 avril au soir et notre victoire va démontrer à la face du monde que ce que nous disons c'est la vérité, le parti UNIR est le parti le plus populaire. Nous devons démontrer que nous sommes le grand parti non seulement dans le Grand Lomé mais aussi dans tout le Togo », a-t-il lancé à la foule.

Gilbert Bawara va renchérir en rappelant aux militants et sympathisants du parti Unir la nécessité de mener la campagne dans l'humilité et le respect des adversaires politiques de l'opposition.