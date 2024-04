Cote d'Ivoire: Promotion de la biodiversité et l'économie circulaire - Les acteurs invités à apporter une contribution significative

Le colonel Koné Salimata, directeur de la faune et des ressources cynégétiques (Dfrc), représentant le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a souligné que la biodiversité est un trésor inestimable qui enrichit le monde de manière incommensurable.

Elle s'exprimait le jeudi 11 avril 2024, à Abidjan-Cocody, à l'occasion du lancement des activités de la Fondation internationale pour la promotion de la biodiversité, de l'économie circulaire et du développement durable (Fipbec). « Chers initiateurs, le travail dans lequel vous vous êtes engagés est indispensable. M. Laurent Tchagba vous encourage à redoubler d'efforts, de détermination et de dépassement pour apporter une contribution significative à la préservation de la biodiversité et au développement durable », dit-elle.

Pour le colonel, la diversité ivoirienne est menacée de toute part. « Chaque espèce, qu'elle soit végétale ou animale joue un rôle crucial dans l'équilibre fragile de notre écosystème. Malheureusement, notre biodiversité en particulier celle de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui menacée par de multiples facteurs tels que la déforestation, la pollution, le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles », a déclaré l'émissaire de Laurent Tchagba, soulignant que le ministre est à pied d'oeuvre pour la préservation, la restauration des ressources naturelles.

« De nombreuses associations et Ong sont engagées aux côtés du ministère des Eaux et Forêts pour protéger et restaurer notre biodiversité. En travaillant sur le terrain, ces partenaires mènent des campagnes de sensibilisation et appliquent la mise en oeuvre des politiques gouvernementales durables », dit le colonel Koné Salimata.

C'est pourquoi, dit-elle, le ministre soutient et encourage les efforts de toutes les organisations qui contribuent à la préservation de la biodiversité. « En unissant nos forces, en partageant nos connaissances et en agissant ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la protection de la biodiversité et du développement durable », dit-elle.

Le premier vice-président du district autonome du Gôh-Djiboua, Loh A. Kouadio a, au nom du ministre-gouverneur Louis André Dacoury Tabley, indiqué que la Fipbec s'inscrit dans la droite ligne du schema directeur du district autonome du Gôh-Djiboua, ce qui nécessite une franche collaboration entre les deux structures. « Au moment venu, un calendrier sera établi de sorte à faciliter vos différents voyages, rencontres avec nos populations », a-t-il promis.

Le président du Conseil d'administration de la Fipbec, Jean Jacques Koffi N'Dja, a indiqué que sa structure compte accompagner l'Etat de Côte d'Ivoire, le secteur privé, les acteurs sociaux et les populations dans la mise en oeuvre et le suivi de l'initiative d'Abidjan, ainsi que des solutions à apporter aux urgences climatiques, et à la promotion de la biodiversité et l'économie circulaire.

En outre, la Fipbec s'engage à mener des actions fortes pour assurer l'information des populations, des partenaires sociaux et des entreprises sur les dangers de la grande pollution occasionnée par l'afflux de produits et d'emballages plastiques, par les rejets non autorisés de certaines unités industrielles dans les affluents lagunaires.

« La Fipbec compte dépêcher dans les tous prochains jours, des équipes composées de volontaires, de techniciens et d'experts en la question environnementale, dans chacune des 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire et des 12 districts autonomes aux fins d'établir, en liaison avec les autorités et structures gouvernementales, un diagnostic actualisé des problématiques et enjeux liés au développement durable, à la biodiversité et à l'économie circulaire », a déclaré Jean Jacques Koffi N'Dja.

Selon lui, les objectifs de la Fipbec sont, entre autres, l'éducation et les formations à l'économie circulaire ; l'accès à l'eau potable et la promotion de la consommation responsable, ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations, et la lutte contre les déchets plastiques. Ces missions vont s'articuler autour des points tels que la restauration et la valorisation des cours d'eaux ; la promotion de l'écocitoyenneté et le renforcement de la chaîne de valeurs agricoles dans les pays du sud.