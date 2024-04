Cote d'Ivoire: Ligne 1 du métro - Les travaux du micro-tunnelier lancés

Dans le cadre du projet 1 du métro d'Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire réaliser les travaux de dévoiement du collecteur d'assainissement Dn 1 800 à Marcory. Cela passe par le façonnage d'une conduite en micro-tunnelier d'environ 10 mètres de profondeur sur 2,9 Km.

La cérémonie de lancement dudit projet avant son entrée en terre a eu lieu, hier, dans la commune de Marcory.

À l'occasion, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a souligné que le micro-tunnelier est une technologie de pointe connue en Côte d'Ivoire qui a permis de faire l'évacuation des eaux pluviales du projet d'assainissement d'Azito, etc. Il a annoncé que dans le cadre de la ligne dudit métro, toutes les emprises de l'ouvrage seront déplacées, entre autres l'électricité, le téléphone, la fibre optique et l'adduction d'eau. « 190 chantiers seront ouverts, sur les 35 Km de la ligne », a fait savoir le ministre.

Quant au ministre des Transports, Amadou Koné, il a indiqué que le micro-tunnelier permettra de minimiser les impacts environnementaux et sociaux en optimisant le déplacement des populations le long du tracé de la conduite, à la périphérie des emprises du métro. « Les projets réalisés en milieu urbain prennent du temps, parce qu'il faut concilier les différents facteurs aux rationalités souvent divergentes, pour en retenir une solution technique la moins impactante pour le projet, d'un point de vue environnemental et social », a-t-il ajouté.

Non sans préciser que le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan regroupe des sous projets, notamment celui du raccordement du système de transport au réseau électrique national en cours de préparation. Il a souhaité que le rythme de travail et la mobilisation doivent être maintenus, afin de livrer à bonne date les infrastructures de la ligne de métro et plus globalement l'ensemble du système de transport pour le grand bonheur des Ivoiriens.

Pour sa part, Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, la marraine de la cérémonie, dont le micro-tunnelier porte le nom, a souligné que, grâce aux nombreux projets gouvernementaux, Abidjan est en train de changer de configuration. « Le secteur de l'assainissement a connu une transformation en matière d'assainissement d'environnement de salubrité. La Côte d'Ivoire avance avec notre système d'assainissement pour la gestion des eaux usées », s'est-elle félicitée. La ministre d'État a rassuré les Ivoiriens que ce projet de la ligne 1 du métro est une réalité.