Tunisie: Constructeur automobile américain « Visteon » - Inauguration d'une nouvelle unité à Borj Cédria

Une unité de production du constructeur automobile américain « Visteon », a été inaugurée vendredi au pôle Technologique de Borj Cédria (gouvernorat de Ben Arous) . Cette unité permettra la création de 400 postes d'emplois au titre de 2024 et 1000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2028.

Ont assisté à la cérémonie d'inauguration, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, le directeur général de « Visteon » Tunisie, Hichem Ben Ghorbel, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, à Tunis, Joey Hood.

Ben Ggorbel a, à cette occasion, souligné que la nouvelle unité qui produira 20 mille pièces par jour pour les composants de véhicules, a été réalisée moyennant des investissements de l'ordre de 65 millions de dollars, dont 15 millions de dollars (bâtiment) et 50 millions de dollars (installations).

Le responsable a rappelé que la société « Visteon », spécialisée dans l'industrie de l'électronique automobile, est située dans l'État américain du Michigan et possède plusieurs succursales dans plusieurs pays du monde, dont la Tunisie. La Ministre de l'Industrie a, pour sa part, souligné que le pôle technologique de Borj Cédria a été choisi pour la réalisation de ce projet car c'est un espace aménagé pour abriter des entreprises d'une forte capacité d'employabilité et à haute valeur ajoutée avec des composants technologiques de haut niveau.

%

Le pôle se distingue, également, par plusieurs autres caractéristiques, dont les plus importantes sont les procédures administratives simples et faciles. Ce choix s'explique, également, selon elle, par sa position proche de plusieurs institutions travaillant dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.

Il contribue également à soutenir le domaine de la recherche scientifique, à développer l'économie du savoir et à créer de nouveaux emplois.

L'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique a Tunis, Joey Hood, a déclaré que la coopération entre « Visteon » et la Tunisie corrobore la vitalité du partenariat économique entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique, d'autant plus que la Tunisie a créé ces dernières années un environnement d'affaires approprié grâce auquel elle a attiré des investissements directs étrangers.

L'ouverture d'une unité de production relevant de l'équipementier automobile américain en Tunisie reflète la compétence de la main-d'oeuvre tunisienne et la position stratégique du pays, a encore indiqué le diplomate américain.